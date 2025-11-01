Michael Saylor voorspelt $150k BTC koers Q4 2025 – wat gaat Bitcoin doen?

Michael Saylor blijft bullish op de Bitcoin koers. De energieke voorman van Strategy sprak onlangs een nieuwe Bitcoin verwachting uit, die uitgaat van een groei naar $150k aan het einde van dit jaar.

Michael Saylor: Bitcoin koers naar $150k

Deze week heeft de Amerikaanse zakenman Michael Saylor een nieuwe Bitcoin verwachting uitgesproken. De eigenaar van Strategy, de grootste crypto treasury ter wereld met meer dan 640.000 BTC (3,05% van de totale voorraad) in bezit, meent nu dat de Bitcoin koers de $150.000 kan halen.

Mocht deze Bitcoin verwachting uitkomen, dan zou dat betekenen dat zijn bedrijf binnenkort $9,6 miljard (!) aan Bitcoin beheert. Met het oog op de huidige koers, rond de $110.000, heeft Strategy een kleine $7 miljard aan Bitcoin.

Crypto Treasury Strategy – Bron: Google Finance.

Het zijn de Bitcoin verwachtingen van Saylor die van Strategy een zeer succesvol beursbedrijf hebben gemaakt: de waarde van Strategy aandelen op NASDAQ steeg in de afgelopen 5 jaar met bijna 1500%. Gemiddeld werden de Bitcoins van Strategy gekocht voor $74.000 per token – Michael Saylor heeft zodoende een flinke reputatie opgebouwd wat betreft Bitcoin koersverwachtingen.

Welk Bitcoin nieuws drijft verwachtingen Saylor?

Op de Money 20/20 conferentie in Las Vegas vroeg nieuwszender CNBC hem afgelopen maandag waarop hij zijn bullish Bitcoin verwachting baseert. Saylor begon zijn verhandeling met een terugblik op het afgelopen jaar: “Ik denk dat de laatste 12 maanden waarschijnlijk de beste 12 maanden in de geschiedenis van de sector zijn geweest”.

Saylor betoogt onder meer dat de draai van de SEC bullish Bitcoin nieuws is, aangezien deze nu de cryptomarkt volledig ondersteunt. Dat Scott Bessent, het hoofd van de beurswaakhond, stablecoins ziet als tool om de dollarkoers te beschermen is daarbij een mooie bijvangst.

Naast regulatoire duidelijkheid ziet Michael Saylor ook dat er steeds meer institutionele partijen in crypto stappen, wat zowel de koersen als het gebruik van blockchain netwerken ondersteunt. Dit zorgt dan ook voor een positieve Bitcoin verwachting.

De reden achter de crypto crash van 10 oktober (waardoor uptober helaas uitbleef) is inmiddels weggenomen. In de afgelopen dagen werd getimmerd aan een framework voor een handelsdeal tussen de VS en China – de goedkeuring hiervan kan zorgen voor een opbloeiende Bitcoin koers, zowel op de korte als op de lange termijn.

Wat gaat Bitcoin doen?

De Bitcoin verwachting van Michael Saylor is dat de token aan het einde van dit jaar $150.000 kan halen. Deze verwachting is, zo geeft Saylor zelf ook aan, in lijn met de verwachtingen van veel andere analisten.

Bitcoin koers – Bron: CitiGroup

Sommige traders, zoals Tom Lee en Arthur Hayes, zijn nog iets bullisher, en denken dat de Bitcoin koers $200.000 of meer kan halen. De CitiGroup daarentegen is iets voorzichtiger, met een $135.000 Bitcoin verwachting richting het einde van het jaar.

