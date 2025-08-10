Michael Saylor verhoogt Bitcoin voorspelling naar $21 miljoen in 21 jaar

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 10, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Michael Saylor van Strategy deelde laatst een bullish Bitcoin voorspelling. De cryptomunt zou in het jaar 2046 maar liefst $21 miljoen per stuk waard worden. Dit betekent een stijging van ongeveer 210 keer vanaf de huidige koers. Nadat Bitcoin wereldwijd omarmd wordt, denkt Saylor dat het getal 21 een belangrijke rol gaat spelen.

Wat is er zo bijzonder aan het getal 21 en is zo’n grote stijging voor Bitcoin überhaupt nog mogelijk? We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Michael Saylor: Bitcoin kan $21 miljoen waard worden over 21 jaar

Michael Saylor, mede-oprichter van Strategy (voormalig MicroStrategy), sprak enkele maanden terug in een Bitcoin conferentie in Praag. Tijdens zijn toespraak benadrukte hij het getal “21”. Dit heeft te maken met de maximale supply van Bitcoin, op 21.000.000.

Saylor deelde dan ook zijn Bitcoin verwachting voor 2046: “21 miljoen munten voor $21 miljoen per stuk over 21 jaar. Maar de miljardair stopte daar niet. “Het netwerk zal met 21% groeien, de volatiliteitscore komt op 21, het enige getal dat je hoeft te onthouden is 21”.

In de afgelopen jaren is Michael Saylor veranderd in een van de grootste Bitcoin fanaten en vandaag is hij met Strategy een van de grootste Bitcoin holders ter wereld. Strategy is onder bedrijven de allergrootste Bitcoin holder met een huidige voorraad van 628.791 BTC (~$73,5 miljard). Enkel Satoshi Nakamoto met ruim 1 miljoen BTC in verschillende gekoppelde wallets overtreft dit getal.

🎙️ @saylor back in the Bitcoin Capital of the World!



💥 The hall was packed. The vibe palpable💥



Here is Michael Saylor's "The Power of 21" from #BTCPrague2025 pic.twitter.com/QwZybhOLMU — BTC Prague (@BTCPrague) June 23, 2025

Saylor is ervan overtuigd dat Bitcoin de meest waardevolle asset is op aarde en dat 99,8% van de mensen nog slaapt.

Bitcoin is winning, and yet, 99,8% of the capital in the world still pretends and acts like it isn’t. You know something the rest of the world has not yet acknowledged, and yet it couldn’t be clearer to all of us in this room, there’s a monetary revolution afoot, a revolution in economic thinking. It’s spreading everywhere in the world. It’s fueled by the digital transformation of the capital markets that you see manifested in all of these companies and all of these securities.

Wat de co-founder van Strategy hier wil zeggen is dat in verhouding nog bijna niemand weet hoe waardevol Bitcoin is. Maar door een opkomende revolutie, worden steeds meer mensen wakker en dat is te zien aan de Bitcoin koers, die alsmaar blijft stijgen sinds 2023.

Bitcoin verwachting voor augustus

$28.000, dat is hoeveel Bitcoin waard was aan het eind van 2023, voordat de koers begon aan zijn gigantische uptrend. Sinds deze tijd is de Bitcoin koers met 318% gestegen en dat in minder dan twee jaar. De S&P 500, een bekende Amerikaanse index, stijgt jaarlijks gemiddeld met ongeveer 10%. Maar Bitcoin heeft een gemiddelde jaarlijkse stijging van 160% sinds 2023.

Voorgaand de Praag Bitcoin conferentie in juni zei Saylor dat “de bear markt niet meer terugkomt” en dat “Bitcoin naar $1 miljoen gaat”. In het verleden zou je zeggen dat Bitcoin na zo’n grote stijging weer gaat crashen. Maar met de komst van institutionele investering, zit de kans erin dat we voor een lange tijd geen grote crash gaan zien voor Bitcoin.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Het is om deze reden dat influencers en crypto experts adviseren om Satoshi’s te kopen, ook al is het maar een klein deel van je kapitaal. 1 Satoshi is een 100 miljoenste deel van 1 Bitcoin. Mensen raden aan om Satoshi’s in te slaan om dat Bitcoin tot nu toe altijd heeft bewezen meer waard te worden op lange termijn.

Inflatie zou jouw dollars of euro’s langzamerhand opvreten, maar als je een klein deel in Bitcoin steekt, zou deze invloed af moeten nemen. Als Bitcoin ooit op een dag € 100 miljoen waard kan worden, is elke Satoshi (nu € 0,001) in de toekomst € 1 per stuk waard.

Maar nu we mogelijk bij het begin staan van de grootste bull run tot nu toe, is er een mogelijkheid om nog meer Satoshi’s te krijgen. Crypto investeerders bereiden zich voor op de bull run door altcoins te kopen die zwaar ondergewaardeerd lijken. Als er meer liquiditeit naar altcoins stroomt, kan dit zorgen voor enorme stijgingen. En met deze potentiële winst kun je nog meer Bitcoin kopen.

Gaat deze altcoin exploderen?

De hype rondom Bitcoin is hoog, maar is mogelijk nog ver verwijderd van zijn piek. Een nieuw project dat mee kan liften op deze crypto trend is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit is een opkomende Bitcoin Layer-2, die de blockchain van Bitcoin bruikbaarder maakt. Hoge snelheden, superlage transactiekosten en toegang tot meme coins, DeFi en meer, kan de adoptie van de Bitcoin blockchain verder vergroten.

De native token, $HYPER kan hierdoor profiteren van grote koersstijgingen en dat is voordelig voor vroege investeerders. De nieuwe token is namelijk verkrijgbaar in een presale, waarmee het project al zo’n $8 miljoen heeft opgehaald. De presale is de laatste kans om te profiteren van een vaste prijs, want na lancering kan deze coin door volatiliteit omhoog springen.