Mega XRP investering – BlackRock en VanEck ingestapt, klaar voor Ripple koers explosie

Ripple CEO Brad Garlinghouse heeft een baanbrekende aankondiging gedaan die de XRP koers naar nieuwe hoogten kan stuwen. BlackRock’s BUIDL en VanEck’s VBILL tokenized funds kunnen nu 24/7 365 dagen per jaar RLUSD/ETH inwisselen via Securitize, met binnenkort RLUSD/XRPL functionaliteit. Deze ontwikkeling markeert een historische stap voor institutionele adoptie en zet XRP op de kaart als serieuze speler in de traditionele financiële wereld. Wat betekent dit voor de XRP koers verwachting eind 2025?

BlackRock en VanEck partnerships versterken XRP adoptie

De samenwerking tussen Ripple, Securitize, BlackRock en VanEck opent nieuwe deuren voor institutionele investeerders. Houders van BlackRock’s BUIDL en VanEck’s VBILL tokenized funds krijgen toegang tot 24/7 liquiditeit via RLUSD inwisseling. Deze ontwikkeling toont aan dat grote vermogensbeheerders vertrouwen hebben in Ripple’s infrastructuur en technologie.

Very excited to share that @BlackRock’s $BUIDL and @VanEck_US’s $VBILL tokenized fund holders can redeem shares for RLUSD/ETH 24/7 365 through @Securitize, and soon to come RLUSD/XRPL.



Enterprise-grade instant onchain liquidity at your fingertips. That’s real utility.… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 23, 2025

Voor investeerders die zoeken naar opkomende cryptomunten met sterke fundamenten, biedt XRP nu concrete institutionele steun. De XRP koers kan profiteren van deze toegenomen liquiditeit en adoptie door traditionele financiële spelers.

Technische analyse toont bullish XRP patroon

We hebben voor vandaag een veelbelovende technische analyse over de XRP koers ontwikkeling. Volgens onze analyse beweegt XRP mooi voort vanuit een voorgestelde wave 4 Triangle patroon. Wave 4 triangles zijn pre-terminaal en worden doorgaans gevolgd door een vijfde golf terminal stoot naar boven.

XRP koers 24 september analyse – Bron: Tradingview

Deze technische formatie suggereert dat XRP op weg is naar een nieuwe all time high. De XRP koers verwachting 2025 blijft volgens onze analyse van vandaag in tact. De combinatie van sterke technische signalen en institutionele partnerships creëert een krachtige combinatie voor potentiële koersstijging.

Ripple koers verwachtingen stijgen door institutionele interesse

De aankondiging van Brad Garlinghouse heeft belangrijke implicaties voor de Ripple koers in de komende maanden. De mogelijkheid voor institutionele fondsen om 24/7 toegang te hebben tot RLUSD liquiditeit creëert een constante vraag naar XRP’s ecosystem. Dit kan leiden tot verhoogde handelsvolumes en prijsstabiliteit.

De komende RLUSD/XRPL functionaliteit zal deze trend verder versterken. Wanneer institutionele partijen direct via XRP Ledger kunnen handelen, ontstaat er een directe vraag naar XRP als bridge currency. Deze ontwikkeling kan de XRP koers significant beïnvloeden.

Altcoins profiteren van institutionele acceptatie

XRP’s doorbraak bij grote vermogensbeheerders zoals BlackRock en VanEck toont aan dat altcoins steeds meer geaccepteerd worden door traditionele financiële instellingen. Deze trend kan zich uitbreiden naar andere cryptocurrencies naarmate institutionele vertrouwen groeit.

De timing van deze aankondiging is strategisch, aangezien de cryptomarkt zich voorbereidt op verdere groei in 2025. De XRP verwachting oktober blijft positief, vooral met deze nieuwe partnerships die de basis leggen voor lange termijn adoptie.

