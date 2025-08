Koers Solana en Sui kunnen 20x stijgen volgens analist: ‘het is altcoin tijd’

Volgens analist Lark Davis is ‘het altcoin tijd’, en altcoins zoals Solana ($SOL) en Sui staan volgens hem klaar voor een grote opmars. Beide tokens laten sterke technische signalen zien, wat wijst op een mogelijke lange termijn stijging tot wel 20x.

In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkelingen en de koersverwachtingen van Sui en Solana.

Davis: ‘het is altcoin tijd’

De cryptomarkt gaat een nieuwe fase in, en analist Lark Davis stelt dat altcoins op het punt staan de leiding over te nemen. In een recente update liet Davis weten dat Bitcoin mogelijk al het grootste deel van zijn winst in deze cyclus heeft geboekt, en dat nu het moment is aangebroken voor altcoins om te schitteren.

Volgens Davis heeft Bitcoin al een enorme stijging doorgemaakt deze cyclus, met een piek boven de $120.000. Hoewel Bitcoin op de lange termijn nog steeds waardevol blijft, verwacht hij niet dat er op korte termijn nog een vergelijkbare grote stijging zal plaatsvinden.

Davis sprak ook over het potentieel van altcoins om veel grotere rendementen te leveren dan Bitcoin. Waar Bitcoin vanaf de huidige niveaus misschien nog kan verdubbelen, zouden sommige altcoins wel 10- of zelfs 20-voudig in waarde kunnen stijgen. Dat komt doordat altcoins volatieler zijn en een kleinere marktkapitalisatie hebben, waardoor er meer ruimte is voor groei.

Hij wees op een grafiek die alle crypto-assets buiten de top 10 volgt. Die grafiek is recent door een sterke weerstand zone gebroken, een klassiek signaal dat altcoins wakker worden en zich klaarmaken voor een opwaartse beweging. Volgens de analist liggen de layer-1 blockchains Solana en Sui er heel sterk bij. Laten we deze koersen beter bekijken om zo een beter beeld te krijgen over de koersverwachtingen.

Sui klaar voor nieuwe stijging

Het optimisme rond Sui komt voort uit een overtuigende uitbraak boven een dalende trendlijn die de koers sinds begin 2025 onder druk hield. Deze beweging ging gepaard met een sterke toename in handelsvolume en een succesvolle retest van eerdere weerstand rond de $2,90, een niveau dat nu lijkt te fungeren als support.

Sui koers. Bron: TradingView

Volgens de grafiek vormt zich een duidelijk patroon van hogere bodems en hogere toppen, een klassiek bullish signaal. Aangezien er tussen de huidige koers en de $5 nauwelijks weerstand ligt, stelt een andere analist dat Sui mogelijk snel kan doorstoten richting $10 en later naar $20.

Voor wie minder bekend is met deze token: het $5-niveau komt overeen met de piek van de vorige cyclus eind 2024. Het is dus zowel technisch als psychologisch een belangrijk doelwit. Daarboven wordt $10 gezien als de volgende grote zone, aangedreven door marktmomentum en hernieuwde interesse in layer-1-projecten.

Solana breekt uit

Na een bevestigde uitbraak boven het belangrijke niveau van $180, is de koers teruggekeerd om dit gebied opnieuw te testen, een klassiek moment waarop gekeken wordt of er voldoende kopers zijn om de volgende stijging in gang te zetten.

Op dit moment zijn de handelsvolumes echter laag en blijft een sterke reactie uit, wat normaal gesproken verwacht mag worden bij een retest van een sleutelzone. Hierdoor zou de markt eerst lager kunnen moeten gaan om nieuwe liquiditeit te vinden, met als mogelijk doel de 200-daagse Exponential Moving Average (EMA), die nu rond de $163 ligt.

Solana koers. Bron: TradingView

Deze EMA fungeert nu als het belangrijkste supportniveau om in de gaten te houden. Met het weekend in aantocht, een periode waarin het handelsvolume doorgaans laag ligt, neemt de kans toe dat Solana die zone zal opzoeken.

Toch: een overtuigende stijging boven de $180 zou een nieuwe, explosieve stijging bevestigen. In dat geval wordt $280 het eerstvolgende waarschijnlijke koersdoel voor de komende weken. Het kan dan ook een interessant moment zijn om te kopen.

Op korte termijn lijkt een stijging van 10 tot 20x voor zowel Sui als Solana misschien wat ambitieus, maar op de lange termijn is dit zeker niet uitgesloten.