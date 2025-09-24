Kraken $1M Trump donatie – strijd voor crypto privacyrechten

Kraken doneert $1M aan Trump PAC – crypto staat centraal voor Trump

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Laatst bijgewerkt: September 24, 2025

Kraken heeft $2 miljoen gedoneerd aan pro-crypto organisaties die nauw verbonden zijn met de Republikeinse Partij. Terwijl CEO Arjun Sethi benadrukt dat het bedrijf ‘geen partij steunt’ maar principes zoals privacy en innovatie verdedigt, komen de bijdragen feitelijk in het kamp van Donald Trump terecht. In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de koersverwachting van crypto.

Kraken doneert $1M aan Trump PAC

Kraken heeft een grote donatie aangekondigd aan de pro-crypto lobby. Zowel America 1st Digital als het Freedom Fund (PAC) ontvangt elk $1 miljoen.

Hoewel CEO Arjun Sethi benadrukte dat ‘we geen partij steunen’, komen de donaties feitelijk volledig in het Republikeinse kamp terecht.

In een bericht op X verklaarde Sethi dat de cryptosector sinds de komst van Donald Trump enkele belangrijke overwinningen heeft behaald, maar dat ‘de strijd voor crypto in de Verenigde Staten nog lang niet voorbij is’.

The fight for crypto in the United States is far from over.



That is why Kraken is donating $1 million to @FreedomFundPAC and increasing our 2025 commitment to @a1stdigital to $1 million.



Congress has made real progress. Market structure bills are advancing. The tone in… — Arjun Sethi (@arjunsethi) September 23, 2025

Hij plaatste crypto-beleid in de context van fundamentele rechten zoals privacy en financiële vrijheid. Volgens Sethi steunt Kraken principes zoals het recht op zelfbewaring van assets en de mogelijkheid om zonder toestemming gedecentraliseerde systemen te bouwen en te gebruiken.

Steun aan Republikeinse doelen

Ondanks Sethi’s bewering van neutraliteit, zullen Kraken’s donaties alleen Republikeinse initiatieven ten goede komen.

Het Freedom Fund is vooral bekend als het leadership PAC van senator Mike Crapo. Omdat Crapo pas in 2029 weer herkozen hoeft te worden, gaat de huidige besteding vooral naar andere Republikeinse kandidaten en doelen. Als voorzitter van de Senaatscommissie Financiën kan Crapo grote invloed uitoefenen op hoe digitale assets fiscaal worden behandeld.

Hoewel crypto niet werd opgenomen in de begrotingswet van juli, die belastingverlagingen uit 2017 verlengde, gaf Crapo aan dat ‘er nog veel belastingvoorstellen over crypto op tafel liggen’.

In vergelijking met Freedom Fund is America 1st Digital, dat diep verankerd is in de MAGA-beweging, veel explicieter gericht op het vormgeven van crypto-beleid. De organisatie zet in op nieuwe wetgeving rond digitale assets en wil een strategische Bitcoin-reserve opbouwen.

Crypto staat centraal voor Trump

De timing van Kraken’s steun is opvallend. In Washington verschuift het politieke landschap en boeken meerdere wetsvoorstellen rond marktstructuur voortgang. In juli werd de Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act aangenomen met meer dan 300 stemmen in het Huis van Afgevaardigden, waaronder steun van 102 Democraten.

Een maand later verklaarde senator Cynthia Lummis dat een wetsvoorstel voor de marktstructuur van digitale assets mogelijk eind 2025 al op het bureau van president Donald Trump kan belanden, wellicht nog voor Thanksgiving.

De wetgeving moet duidelijkheid scheppen over de rollen van de SEC en de CFTC bij het toezicht op digitale assets. Lummis gaf aan dat de Senaatsversie zal voortbouwen op de CLARITY Act, die in juli met brede steun door het Huis werd aangenomen, en waarschijnlijk als basis zal dienen voor de uiteindelijke wet.

Kortom, de steun van Kraken onderstreept hoe crypto steeds meer verweven raakt met Republikeinse politiek. Terwijl Trump zich profileert als bondgenoot van de sector en wetgeving in Washington vordert, lijkt duidelijk: crypto staat centraal in de agenda van zijn campagne, wat goed nieuws is voor cryptomunten.