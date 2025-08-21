Kanye West lanceert eigen crypto $YZY – nieuwe meme coin debakel of succes?

Kanye West lanceert zijn eigen crypto: de $YZY-token op Solana. Binnen veertig minuten schoot de munt naar een waarde van $3 miljard, maar vermoedens van insiderverkopen deden de koers snel kelderen. De vraag rijst: wordt dit nieuwste celebrity-project een succesverhaal of slechts het volgende meme coin-debakel? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Kanye West lanceert eigen crypto $YZY

Rapper Kanye West’s nieuw gelanceerde $YZY-token op Solana steeg binnen 40 minuten na de lancering naar een waarde van $3 miljard, maar zorgen over insiderverkopen drukten een groot deel van de winst.

In een X-bericht van donderdag deelde West, die officieel doorgaat onder de naam Ye, het contractadres samen met de website van Yeezy Money, dat hij omschrijft als ‘a new economy, built on chain’. In een later bericht was te zien hoe West zei: “de officiële YZY-token is zojuist gelanceerd.”

Release $YZY token. Bron: Kanye West/X

Volgens data-analyseplatform Nansen bereikte de $YZY-token binnen 40 minuten een marktkapitalisatie van $3 miljard, maar deze daalde naar ongeveer $1,05 miljard ten tijde van schrijven.

In de kleine lettertjes op de website staat vermeld dat de token niet beschikbaar is voor entiteiten in beperkte jurisdicties. Ook worden gebruikers gewaarschuwd voor de risico’s van digitale activa, waaronder een ‘mogelijkheid tot volledig verlies’.

Een gebruiker deelde een screenshot waarin West in februari waarschuwde dat hij was benaderd om een nepvaluta te promoten voor $2 miljoen. Daarbij zou hij moeten doen alsof zijn account gehackt was nadat hij de token had gepromoot.

Experts wijzen op ‘insider trading’

De website van Yeezy Money meldde dat er 25 contractadressen waren aangemaakt voor de $YZY-token, waarbij er willekeurig één werd geselecteerd als de officiële token, om zo zogeheten token snipers te ontmoedigen.

Toch roept de lancering van de $YZY-token vermoedens op van handel met voorkennis, vergelijkbaar met andere celebrity meme coins.

Onchain-analyseplatform Lookonchain stelde dat alleen $YZY-tokens werden toegevoegd aan de liquiditeitspool, wat betekende dat de ontwikkelaars de tokens op elk moment konden verkopen door de liquiditeit van de pool te wijzigen.

Conor Grogan, directeur bij Coinbase, wees erop dat minstens 94% van het aanbod in handen was van insiders, waarbij één enkele multisig-wallet zelfs 87% van de totale supply beheerde voordat deze werd verdeeld over meerdere wallets.

Een gebruiker die naar verluidt voorkennis had, kocht per ongeluk de verkeerde token en verloor daardoor $710.000. Uiteindelijk wist hij zijn verlies terug te verdienen door later de juiste token aan te schaffen, aldus Lookonchain.

This guy clearly had insider info about @kanyewest launching a token—but only part of it.



He bought the wrong $YZY and lost $710K!



40 minutes ago, he spent 761K $USDC on the real $YZY, and now sits on a profit of over $710K — making back his loss.https://t.co/3zGPtTxFx2 pic.twitter.com/ppvJThCiDw — Lookonchain (@lookonchain) August 21, 2025

Een andere crypto miljonair behaalde $3,4 miljoen winst, waarbij hij $24.000 aan prioriteitskosten betaalde aan het Solana-netwerk om te garanderen dat zijn transactie zo snel mogelijk werd verwerkt.

Celebrity-tokens kennen wisselend succes

Celebrity-meme coins kregen dit jaar veel aandacht, waarbij de steun van de Argentijnse president Javier Milei aan de $LIBRA-token als een van de meest controversiële voorbeelden wordt gezien.

In februari deelde de Argentijnse president de $LIBRA-token op X, waardoor de token steeg naar een marktkapitalisatie van $4 miljard. Enkele uren later verwijderde hij de post echter na felle kritiek vanuit de gemeenschap, wat de koers van de token deed instorten.

Het incident veroorzaakte grote verontwaardiging, waarbij velen opriepen tot strikte beperkingen op meme coins die door politici worden gepromoot. Daarnaast lanceerde de Amerikaanse president Donald Trump de $TRUMP meme coin voorafgaand aan zijn inauguratie. Ook deze kent een grote daling vanaf zijn hoogtepunt. Kortom, celebrity tokens zijn vaak niet de beste meme coins.

Beleggen in tokens zoals $YZY brengt hoge risico’s met zich mee. De koers kan razendsnel pieken, maar ook even hard instorten, vaak gedreven door hype en insiderbelangen. Voor veel beleggers eindigt dit in verlies. Wees je bewust van deze speculatieve aard voordat je instapt.