Kan XRP koers $3 bereiken dankzij ETF hype en whale activiteit?

De XRP koers herstelt na recente correctie tot rond $2,60 na $16,3 miljoen uitstroom van exchanges en stijgende futures activiteit.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 14, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Er is de afgelopen 24 uur ruim $16,3 miljoen aan XRP van exchanges gehaald. Deze uitstroom wijst erop dat investeerders hun tokens liever zelf bewaren, wat het directe verkoopaanbod verlaagt. Tegelijkertijd steeg de open interest in XRP futures met 7,5% tot ongeveer $4,4 miljard, terwijl het handelsvolume met 30% toenam tot $11,8 miljard. Hoe wordt de XRP koers hierdoor bepaald?

XRP koers stijgt licht na grote correctie

Na een scherpe koersdaling in de afgelopen weken wist XRP zich opnieuw rond $2,60 te stabiliseren. Het token steeg licht de afgelopen dag, maar ligt nog altijd zo’n 17% lager dan een maand geleden. Ondanks die daling lijkt de markt zich te herstellen, nu de verkoopdruk wat is afgenomen.

Een belangrijk punt is dat de prijs opnieuw boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde ligt, een indicator die vaak wordt gezien als een teken van kracht op de middellange termijn.

Technische signalen wijzen op sterke steun XRP

Technisch gezien ligt er belangrijke steun rond $2,35 en $2,63. Deze zones fungeerden eerder als koopgebieden waar de XRP koers telkens opveerde. De weerstand ligt tussen $2,77 en $2,94. Een doorbraak boven dat niveau kan volgens crypto-analisten de deur openen richting het psychologische $3,00 niveau.

De Parabolic SAR, een indicator die trendomkeringen signaleert, staat momenteel in een opwaartse positie. Dat bevestigt dat het recente herstel voorlopig intact blijft, al is er nog geen sprake van een duidelijke trendbreuk boven de dalende trendlijn sinds juli.

XRP koers: historische patronen ondersteunen koersherstel

Crypto-analisten vergelijken de huidige fase van XRP met de correctie van 2017, die destijds aan een sterke bullrun voorafging. Ook nu wijzen de technische patronen en Fibonacci uitbreidingen op een mogelijk traject richting $3,00 of hoger als het momentum aanhoudt.

#XRP In 2017 Right Before 6,000% Pump It Flash Crash Almost -53%#XRP Flash Crash -48% Last Week



You Know What Im Thinking I Have A Guess Price Explosion In The Coming Weeks pic.twitter.com/M2KgNtC05V — XRP CAPTAIN (@UniverseTwenty) October 13, 2025

Daarbij speelt institutionele vraag een grotere rol dan in eerdere cycli. De groeiende betrokkenheid van fondsen en ETF’s wijst erop dat XRP zich langzaam maar zeker verankert in de portefeuilles van professioneel kapitaal.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

Voor investeerders die op zoek zijn naarpotentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!