JPMorgan overweegt om voor $4,3 biljoen aan crypto-gedekte leningen mogelijk te maken, een teken dat grote banken crypto steeds meer omarmen. Deze stap markeert een belangrijke verschuiving in het financiële landschap, waarbij traditionele instellingen inspelen op toenemende vraag, ruimere regelgeving en de opkomst van digitale activa zoals Bitcoin en Ethereum als volwaardig onderpand. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

JPMorgan bereidt zich voor om leningen aan te bieden die rechtstreeks worden gedekt door de cryptobezittingen van klanten, een belangrijke stap in de richting van bredere acceptatie van digitale activa.

De bank wil klanten vanaf volgend jaar de mogelijkheid bieden om crypto zoals Bitcoin en Ethereum als onderpand te gebruiken voor leningen. Op dit moment staat JPMorgan al toe dat er geleend wordt tegen crypto-ETF’s, waaronder BlackRock’s iShares Bitcoin Trust.

Deze stap past binnen een bredere trend waarbij grote Amerikaanse banken hun traditionele leenpraktijken aanpassen om digitale activa te omarmen, mede mogelijk gemaakt door een gunstiger regelgevend klimaat rond cryptovaluta.

JPMorgan-topman Jamie Dimon, die eerder fel tegen Bitcoin was, heeft zijn standpunt enigszins bijgesteld. Hij stelt nu dat klanten crypto mogen kopen en gebruiken, al zal JPMorgan zelf geen crypto op de balans nemen.

De bank zal naar verwachting gebruikmaken van externe bewaardiensten zoals Coinbase om het onderpand te beheren, vooral met het oog op mogelijke inbeslagnames bij wanbetaling.

JPMorgan’s stap kan sector veranderen

De toetreding van JPMorgan tot crypto-gedekte leningen zou Bitcoin- en Ethereum-leningen kunnen legitimeren binnen traditionele financiële instellingen. Door de enorme activa van de bank en haar reputatie op het gebied van regelgeving en naleving, zou dit wantrouwige institutionele klanten kunnen geruststellen die tot nu toe terughoudend waren met betrekking tot cryptodiensten.

De voorgestelde cryptoleningen van JPMorgan spelen in op de behoefte van institutionele beleggers aan liquiditeit, zonder hun blootstelling aan crypto te verliezen. Veel investeerders willen namelijk kapitaal vrijmaken zonder hun digitale bezittingen te verkopen. Deze dienst vult daarmee een belangrijk gat in de markt.

Dat JPMorgan serieus kijkt naar het verstrekken van leningen tegen crypto als onderpand wijst op een weloverwogen strategie richting de cryptomarkt, ondanks de persoonlijke bedenkingen van CEO Jamie Dimon. Het feit dat de bank ervoor kiest om leningen te verstrekken zonder zelf crypto in beheer te nemen, toont een selectieve acceptatie van digitale activa. Dit voorzichtige maar innovatieve beleid zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere financiële instellingen.

De stap komt op een moment van toenemende regelgevingsduidelijkheid en groeiende institutionele interesse in crypto-onderpand. Nu Washington werkt aan versoepeling van de regelgeving rondom de cryptosector, heroverwegen traditionele banken hun strategieën. De actie van JPMorgan zou een katalysator kunnen zijn voor een bredere beweging in de bankensector. Zo werken Bank of America en Citibank aan stablecoin-producten nu Washington inzet op crypto-vriendelijke regelgeving.

Wat betekent dit voor de adoptie van crypto?

JPMorgans stap verlaagt de drempel voor financiële instellingen om crypto te omarmen. Door liquiditeit te bieden zonder verkoopdruk, krijgt crypto een functionele rol binnen traditionele bankproducten. Dit versnelt adoptie en is op termijn goed voor de koersverwachting van crypto.