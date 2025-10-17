JPMorgan: de echte reden achter de crypto crash – reden om te verkopen?

De cryptomarkt kreeg vorige week een klap te verduren, met miljarden aan liquidaties in korte tijd. Maar volgens analisten van JPMorgan ligt de oorzaak dieper dan paniek op de markt. Wat betekent dit voor beleggers, en is verkopen nu verstandig? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

JPMorgan: de echte reden achter de crypto crash

De scherpe neergang van de cryptomarkt vorige week, gekenmerkt door grootschalige liquidaties, is waarschijnlijk veroorzaakt door crypto-native investeerders en niet door institutionele spelers of holders van ETF’s. Dat stellen analisten van JPMorgan onder leiding van Nikolaos Panigirtzoglou in een rapport van donderdag.

De analisten merkten op dat spot Bitcoin (BTC) exchange-traded funds (ETF’s) nauwelijks hinder ondervonden van de daling. Ze zagen slechts bescheiden uitstroom van $220 miljoen tussen vrijdag en dinsdag. Ethereum (ETH) ETF’s werden harder geraakt, met netto-uitstroom van $370 miljoen in dezelfde periode.

Om hun stelling over institutionele veerkracht te onderbouwen, wezen de analisten op data van CME Bitcoin-futures, die tijdens de koersval nauwelijks liquidaties lieten zien. CME Ethereum-futures kenden daarentegen wel een sterkere afbouw van posities, wat volgens JPMorgan te maken heeft met ‘meer risicoreductie’ door momentumgedreven handelaren zoals commodity trading advisors en kwantitatieve fondsen.

Vorige week vrijdag vond de grootste eendaagse liquidatie in de geschiedenis van de cryptomarkt plaats, veroorzaakt door nieuwe tariefgerelateerde uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Meer dan $19 miljard aan hefboomposities werd weggevaagd toen Bitcoin, Ethereum en de bredere categorie altcoins scherp daalden.

De open interest in Bitcoin- en Ethereum-perpetuals daalde met ongeveer 40% in dollarwaarde, een daling die groter was dan de prijsbewegingen zelf. Dat wijst er volgens de bank op dat crypto-native investeerders de belangrijkste drijvende kracht achter de verkoopgolf waren, terwijl traditionele marktdeelnemers via CME-futures of crypto-ETF’s grotendeels aan de zijlijn bleven.

Reden om te verkopen?

Nee, er is geen reden om te verkopen. Bitcoin bevindt zich nog steeds in een crypto bull run en correcties zoals deze zijn volkomen normaal binnen een opwaartse trend. De recente dip werd vooral veroorzaakt door kortetermijnhandelaren die hun hefboomposities afbouwden, terwijl grote institutionele spelers nauwelijks bewogen.

Dit wijst erop dat het vertrouwen in de markt overeind blijft. Historisch gezien volgen na zulke scherpe correcties vaak herstelbewegingen zodra de verkoopdruk afneemt. Laten we daarom beter de koersverwachting van Bitcoin bekijken om zo een beter beeld te vormen over de komende weken.

Wat gaat Bitcoin doen?

Op de weekly blijft de Bitcoin koers een stijgend kanaal volgen dat de opwaartse trend sinds begin 2023 heeft geleid. De weerstand bevindt zich rond $124.000 tot $125.000. De primaire support ligt bij $100.000, met een risicogebied tussen $88.000 en $90.000 langs de onderkant van het kanaal.

Momenteel beweegt Bitcoin rond het midden van dit kanaal, nabij de 20-weekse Moving Average. De RSI staat op 47,7, wat wijst op neutrale kracht, terwijl het MACD-histogram een afnemende, maar nog niet omgekeerde trend laat zien. De Chaikin Money Flow (CMF) blijft licht positief, wat duidt op aanhoudende instroom van kapitaal in de markt.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Een daling onder $102.000 vergroot de kans op een test van de zone $88.000–$90.000, waar de onderkant van het kanaal, de lagere Bollinger-band en eerdere support samenvallen. Zolang de koers boven $105.000 blijft, liggen $112.000 en daarna $124.000 als hersteldoelen in het vizier.

De RSI blijft neutraal rond 48 en de MACD vertoont nog geen duidelijke bearish kruising. Dat past bij een consolidatiefase waarin het momentum afkoelt, maar de structuur van de bullmarkt intact blijft.

Kortom, JPMorgan lijkt gelijk te hebben: vooral actieve traders werden geraakt, terwijl lange­termijn­hodlers, ETF-beleggers en institutionele partijen hun Bitcoin grotendeels vasthielden; de crypto koersverwachting lijkt vooralsnog bullish.