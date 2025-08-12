Japanse Metaplanet koopt 518 Bitcoin voor $61 miljoen – holdings stijgen naar 18.113 BTC

Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 12, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

De Japanse investeringsmaatschappij Metaplanet heeft nog eens 518 Bitcoin ($BTC) gekocht voor ongeveer $61,4 miljoen. Met deze nieuwste aankoop komt het totaal van de onderneming uit op 18.113 $BTC. In dit artikel gaan we dieper in op deze nieuwste ontwikkeling en wat dit betekent voor de koersverwachting van Bitcoin.

Japanse Metaplanet koopt 518 Bitcoin voor $61 miljoen

CEO Simon Gerovich deelde het nieuws op 12 augustus via X. De aankoop werd gedaan tegen een gemiddelde prijs van $118.519 per Bitcoin. Op 12 augustus bedroegen de reserves van Metaplanet 18.113 $BTC, aangekocht voor in totaal $1,85 miljard tegen een gemiddelde prijs van $101.911 per munt.

Het bedrijf hanteert een unieke prestatie-indicator, de BTC Yield, die de Bitcoin-voorraad afzet tegen het volledig verwaterde aandelenkapitaal. Tussen 1 juli en 12 augustus bereikte de BTC Yield 26,5 procent, waardoor het jaarresultaat tot nu toe steeg naar 468,1 procent.

Sinds het in 2024 Bitcoin als treasury-reserve heeft omarmd, breidt Metaplanet zijn bezit en ambities agressief uit. Alleen al in juli kocht het bedrijf 4.245 $BTC via vier grote transacties. Op 7 juli werd 2.205 $BTC aangekocht voor circa $238,7 miljoen, gevolgd door een aankoop van 797 $BTC op 14 juli ter waarde van $93,6 miljoen. Twee weken later volgde de aanschaf van 780 $BTC voor $92,5 miljoen en de maand werd afgesloten met een aankoop van 463 $BTC voor $54 miljoen.

Het doel van Metaplanet is om tegen eind 2027 in totaal 210.000 $BTC te bezitten, ongeveer 1% van de totale Bitcoin-voorraad, onder het zogeheten 555 Million Plan. Ondanks de recente aankoop blijft het bedrijf wereldwijd op de zesde plaats staan onder de grootste zakelijke Bitcoin holders, achter onder meer Strategy, MARA, XXI, Bitcoin Standard Treasury Company en Riot.

Daarnaast maakte Strategy bekend dat het 155 $BTC heeft gekocht voor $18 miljoen, waardoor de totale reserves daar nu $46,09 miljard bedragen.

Hoe reageert de markt?

Na de aankondiging steeg het aandeel van Metaplanet kortstondig met 1%, van 985 yen naar 997 yen, voordat het weer terugviel naar 980 yen. Bij Bitcoin had de marktprijs nauwelijks directe reactie. De cryptomunt daalde ongeveer 2 procent naar $119.000, nadat het recent nog dicht bij zijn all-time high was gekomen.

Gezien het vaste aankoopritme van Metaplanet vermoeden handelaren dat de markt de aankoop deels al had ingeprijsd, wat de beperkte reactie in de spotprijs van Bitcoin verklaart.



Bitcoin koers. Bron: TradingView

Het is belangrijk op te merken dat de komende uren extra volatiliteit kunnen brengen voor $BTC en de bredere cryptomarkt. Vandaag wordt het Amerikaanse CPI-rapport (Consumer Price Index) gepubliceerd, waarbij de verwachting is dat de inflatie in ’s werelds grootste economie licht zal stijgen.

Deze gegevens worden nauwlettend gevolgd door de Federal Reserve en kunnen van invloed zijn op het besluit om mogelijk volgende maand de rente te verlagen. Aan de andere kant zou een lagere dan verwachte inflatie een rally in de cryptomarkt kunnen veroorzaken, doordat de hoop op een soepeler monetair beleid na de volgende FOMC-vergadering weer oplaait.

De marktkapitalisatie van $BTC is teruggelopen tot ongeveer $2,36 biljoen, maar de munt blijft het op vijf na grootste activum ter wereld. De dominantie ten opzichte van altcoins is licht gestegen tot rond de 58,6%.