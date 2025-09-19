Grootste Japanse bank verkoopt ETF? Enorme crypto crash zorgen

De Bank of Japan, de grootste Japanse bank, start met de verkoop van ETF’s en REIT’s. Dit zet druk op markten en voedt zorgen over een mogelijke enorme crypto-crash, terwijl Bitcoin ($BTC) rond de $117.000 noteert. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Grootste Japanse bank verkoopt ETF

De Bank of Japan (BOJ) heeft vrijdag besloten te beginnen met de verkoop van haar risicovolle bezittingen. Bovendien stemden twee bestuursleden tegen het handhaven van de rente, wat erop wijst dat de centrale bank haar grootschalige monetaire stimuleringsbeleid eerder dan verwacht gaat afbouwen.

Hoewel de korte rente onveranderd bleef op 0,5%, pleitten bestuursleden Hajime Takata en Naoki Tamura, zonder succes, voor een verhoging naar 0,75%. Markten zien dit als een voorbode van een spoedige renteverhoging.

De onverwacht harde toon verraste markten en verschoof de aandacht naar de vraag hoe snel de BOJ de rente opnieuw zal verhogen, ondanks onzekerheid over de wereldeconomie en binnenlandse politiek.

Tijdens de tweedaagse beleidsvergadering besloot de BOJ haar bezit aan exchange-traded funds (ETF’s) jaarlijks met zo’n 330 miljard yen (circa $2 miljard) af te bouwen. Daarnaast zal zij jaarlijks voor ongeveer 5 miljard yen aan vastgoedfondsen (REIT’s) verkopen.

De verkopen zullen starten zodra de operationele voorbereidingen zijn afgerond, en het tempo kan in toekomstige vergaderingen worden herzien. De stap markeert opnieuw een beweging richting normalisering, nadat de BOJ sinds 2010 voor in totaal 37 biljoen yen aan ETF’s heeft opgekocht om de kwakkelende economie te stimuleren.

Toch betekent het gekozen tempo dat het meer dan een eeuw zou duren om alle bezittingen af te bouwen, waarmee de BOJ duidelijk wil voorkomen dat markten ontwricht raken. Hoewel het uiteindelijke afbouwen van ETF-bezittingen werd verwacht, kwam de aankondiging veel eerder dan voorzien.

De koerswijziging van de BOJ contrasteerde scherp met die van de Amerikaanse Federal Reserve, die woensdag juist de rente verlaagde en meer verlagingen aankondigde om een verzwakkende arbeidsmarkt te ondersteunen.

Wat betekent dit voor de cryptomarkt?

Het besluit van de Bank of Japan om ETF’s af te bouwen zorgt niet direct voor een schok in de cryptomarkt. Op korte termijn blijft de impact beperkt, maar op langere termijn kan de normalisering van het Japanse beleid wél de volatiliteit vergroten en invloed hebben op kapitaalstromen richting crypto.

Het verleden laat zien dat veranderingen in centrale-bankstrategieën vaak diepe sporen trekken in marktontwikkelingen. Nu de speculatie toeneemt rond komende renteverhogingen, kan een grotere risicomijdendheid de volatiliteit op de cryptomarkten versterken. Laten we de koers van Bitcoin beter bekijken om zo een beter beeld te vormen over de koersverwachting van crypto de komende maand.

Wat gaat Bitcoin doen?

Bitcoin heeft zich boven het niveau van $117.000 gevestigd, gesteund door een sterke risk-on stemming nu beleggers zich voorbereiden op de mogelijke impact van de aankomende renteverlagingen op risicovollere activa.

De Relative Strength Index (RSI) is hersteld naar 61, na op 31 augustus nog een dieptepunt van 37 te hebben bereikt. Dit wijst erop dat het bullish momentum toeneemt. Een verdere stijging van de RSI richting ‘overbought’ territorium zou de aanhoudende risk-on stemming bevestigen en de kans vergroten dat Bitcoin door de weerstand van $120.000 breekt.

Handelaren zullen letten op een koopsignaal van de SuperTrend-indicator om te beoordelen of $BTC in staat is de opwaartse trend vast te houden, met als doel het record van $124.474 dat op 14 augustus werd bereikt.

Toch kan winstneming door beleggers de aandacht verschuiven naar voorzichtige steunniveaus, zoals het 50-daags EMA op $113.804 en het 100-daags EMA op $111.613.