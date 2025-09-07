Zal de Bitcoin koers dalen door deze verontrustende data over whales?

Whales verkochten ruim 100.000 BTC maar instellingen en landen kopen door. Wat gaat de Bitcoin koers doen?

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 7, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Whales hebben in de afgelopen maand ruim 100.000 Bitcoin verkocht, waardoor hun reserves zijn teruggevallen naar het laagste punt in zeven jaar. Tegelijkertijd bleven instellingen en zelfs enkele landen tokens kopen, wat een opvallend verschil in marktdynamiek laat zien. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort verder bewegen?

Whale verkoop drukt de Bitcoin koers

Volgens data daalde de gezamenlijke whale balans naar ongeveer 3,15 miljoen BTC. Begin dit jaar lag dat cijfer nog rond 3,4 miljoen BTC. De verkoop vond vooral plaats in augustus en september 2025, toen de Bitcoin koers tijdelijk onder de $110.000 zakte.

Eerder, tussen eind 2024 en april 2025, bouwden whales hun posities juist uit. De Bitcoin koers steeg toen richting $110.000, en hun balans piekte boven 3,35 miljoen BTC. Nadat de koers in mei in de buurt van $120.000 kwam, begonnen whales echter steeds meer winst te nemen.

gm to absolutely everyone (except the bears)



Whales dumped over 100K $BTC in the past month, the largest sell off since 2022. Their reserves are now at 7 year lows, with average whale balances back to levels we haven’t seen since 2018.



That pressure pushed $BTC under $108K.… pic.twitter.com/XeGPrTZGmX — Crypto Jargon (@Crypto_Jargon) September 6, 2025

Instituten en landen blijven BTC kopen

Ondanks de verkoopdruk van whales lieten instellingen een ander patroon zien. Tussen oktober 2024 en april 2025 kochten institutionele partijen consequent grote hoeveelheden Bitcoin. Deze aankopen duwden de koers meerdere keren omhoog.

Zelfs nu ETF instromen afnemen en futures funding rates lager zijn, blijven instellingen actief. Daarnaast hebben sommige landen hun Bitcoin reserves stilletjes verder uitgebreid. Dit geeft volgens analisten aan dat er nog altijd structurele vraag is naar de munt.

Handelsdata toont actieve markt

De totale cryptomarkt had begin september 2025 een waarde van ongeveer $3.810 miljard, een daling van 1,34% op dagbasis. Tegelijkertijd steeg het handelsvolume met ruim 4% naar $137 miljard. Dit betekent dat er ondanks dalende koersen veel activiteit blijft.

Voor Bitcoin alleen lag het dagvolume rond de $48 miljard. Deze liquiditeit laat zien dat zowel verkoopdruk als koopinteresse hoog blijven. Door dit volume lijken veelbelovende crypto zoals Bitcoin Hyper binnenkort ook te kunnen profiteren van de bullmarkt.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!