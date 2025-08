Indonesië en Brazilië overwegen nationale Bitcoin reserves – volgt een domino-effect?

Auteur Bart Klammer



Indonesië en Brazilië tonen interesse in Bitcoin en overwegen beiden een Bitcoin reserve. Terwijl Brazilië een openbaar gehoor heeft gepland op 20 augustus, neemt Indonesië al duidelijk stappen richting een crypto reserve. De adoptie van crypto onder deze twee landen kan leiden tot een domino-effect en een tekort aan beschikbare Bitcoins. Wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

In dit artikel bespreken we wat we kunnen verwachten van deze twee landen en hoe dit kan bijdragen aan de schaarste van Bitcoin.

Twee nieuwe geïnteresseerden in een nationale Bitcoin reserve

Indonesië is vermoedelijk al bezig met de eerste stappen richting een Bitcoin Reserve. De Vice President van het land discussieerde laatst met Bitcoin experts over de mogelijkheden.

Het officiële Twitter-account, Bitcoin Indonesia, maakte duidelijk dat er nog geen concrete stappen zijn gezet en dat ze nog in de vroege fase zitten. Toch is er gesproken over de mogelijkheden rondom Bitcoin mining en het opzetten van een crypto reserve. De volledige thread met info over de presentatie is te lezen op X.

🇮🇩 @bitcoinindo21 was op bezoek bij de Indonesische overheid om het belang van een bitcoin strategie te bespreken.



✅ Indonesië als bitcoin miner

✅ Opbouwen van een bitcoin reserve



Ook Indonesië wordt wakker!#btc #bitcoin pic.twitter.com/yTaO3xS2Ba — Cryptonews NL (@nlcryptonews) August 6, 2025

Terwijl Indonesië vermoedelijk zijn eerste stappen aan het maken is richting de adoptie van Bitcoin, wachten investeerders op een openbaar gehoor van Brazilië. Ook Brazilië overweegt Bitcoin in te slaan voor een reserve.

Op 20 augustus heeft de Braziliaanse Chamber of Deputies een openbaar gehoor gepland staan. In het gehoor spreekt de Chamber of Deputies over de mogelijkheden voor een nationale Bitcoin reserve. Dit is gebaseerd op een wetsvoorstel dat in juni in ontvangst is genomen. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Wat betekent dit voor de toekomst van crypto?

Bitcoin staat sinds 2024 erg onder druk. We hebben het dan niet over de koers, maar het aantal Bitcoins dat nog verkrijgbaar is. In een jaar tijd is de Bitcoin balans op exchanges gedaald van 2,59 miljoen naar 2,11 miljoen BTC. Dat zijn zo’n 470.000 Bitcoins t.w.v. $48,8 miljard die zijn opgeschept door investeerders.

Maar wanneer een land Bitcoin koopt voor een reserve, kan hier al snel meerdere miljarden dollars bijkomen. Dat kan de Bitcoin exchange balans onder de 2 miljoen duwen en wat volgt, is mogelijk een domino-effect. Bitcoin wordt dan steeds schaarser en dankzij de psychologie van de mens, waarschijnlijk ook steeds meer gewild.

Bitcoin exchange balance – Bron: TradingView

Vandaag zien we al de gevolgen van de sterke daling in de Bitcoin exchange balans, met een recente all-time high op $123k, bijna twee keer zo hoog als de $69k van de vorige bull run in 2021.

Wat doet de Bitcoin koers in augustus?

Bitcoin zit deze week in een dipje na een verlies van momentum sinds zijn all-time high in juli. In de week is Bitcoin 3,5% gedaald en in 24 uur tijd met nog 0,6%. De Bitcoin koers probeert op $114k te blijven voor een kans om opnieuw boven de psychologische $115k te breken aan het einde van de week. Lukt dat niet, dan dreigt Bitcoin verder te dalen richting ondersteuning bij $112k.

Het niveau van $115k wordt versterkt met weerstand bij $116.700, gevormd door de 30-daagse moving average (geel). Samen vormt het een sterke barrière die Bitcoin weerhoudt van een stijging terug naar $120k. Als Bitcoin hier wel doorheen breekt, volgt er mogelijk een nieuwe all-time high op korte termijn. Omdat er veel bullish druk nodig is om door de weerstand te breken, zorgt dat ook voor een grote groei van positief momentum.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Terwijl de cryptomarkt wacht op verdere ontwikkelingen, consolideert de Bitcoin koers rond $114k. Dit is niet bepaald slecht qua prestatie, want in een maand tijd is Bitcoin nog met zo’n 5% gestegen in waarde. De dalende verkoopdruk onder de spot Bitcoin ETF’s suggereert dat BTC vanuit hier niet veel lager hoeft te gaan op korte termijn.

Gebeurt dit wel, dan is dit enkel een kans om Bitcoin op te pikken voor een lagere prijs. Met landen zoals Brazilië en Indonesië die mogelijk een Bitcoin reserve opzetten, kan de cryptomunt op lange termijn nog hoger gaan.