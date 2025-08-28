Hyperliquid coin explodeert naar nieuwe all-time high – beste altcoin om nu te kopen?

Hyperliquid ($HYPE) staat in de schijnwerpers na het bereiken van een recordhoogte rond $51,50. Met sterke technische signalen, een innovatief buyback-ecosysteem en institutionele steun van BitGo groeit het vertrouwen in de token. De stijgende open interest en ambitieuze koersdoelen versterken het optimisme dat $HYPE een van de beste opkomende crypto van het moment kan zijn. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Hyperliquid coin explodeert naar nieuwe all-time high

De koers van Hyperliquid blijft dicht bij zijn nieuwe recordhoogte van $51,50, met een support rond $49,00. Tegelijkertijd fungeert de psychologische weerstand op $50,00 als een aanbodzone die de koers op korte termijn begrenst. Een koopsignaal van de Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indicator ondersteunt het bullish scenario voor $HYPE op de 4-uursgrafiek hieronder.

Hyperliquid koers. Bron: TradingView

Zolang de blauwe MACD-lijn boven de rode signaallijn blijft, zullen handelaren waarschijnlijk hun posities verder uitbreiden. Hoewel de Relative Strength Index (RSI) is teruggevallen uit de ‘overbought’ zone naar 65 op het moment van schrijven, wijst de stabiliteit ervan op een mogelijke voortzetting van de opwaartse trend. Een ommekeer boven 70 zou risicobereidheid aanwakkeren, wat de koopdruk kan versterken en de kans op een bullish uitbraak vergroot.

Waarom is $HYPE zo gestegen?

Ten eerste, is het buyback-ecosysteem van Hyperliquid zeer interessant. Hierbij worden handelfees gebruikt om de native $HYPE-token terug te kopen. Deze teruggekochte tokens worden vervolgens geburnt of herverdeeld, waardoor het aanbod afneemt en de waardecreatie voor holders toeneemt.

Ten tweede, heeft BitGo, een digitaal bedrijf dat crypto-custodydiensten aanbiedt, dinsdag zijn ondersteuning voor HyperEVM aangekondigd. HyperEVM is een Ethereum-compatibele smart contract-laag die speciaal is ontwikkeld voor het Hyperliquid-ecosysteem.

Dankzij deze samenwerking krijgen BitGo-gebruikers toegang tot veilige custody-diensten en kunnen zij interactie hebben met activa op HyperEVM, waaronder de native token $HYPE. BitGo biedt institutionele custody-oplossingen, waaronder gereguleerde diensten zoals self-custody cold- en hot wallets. Gebruikers behouden volledige controle over hun activa en profiteren van flexibele beleidsopties, zoals whitelists en bestedingslimieten.

Ten derde, blijft de open interest (OI) toenemen. Volgens gegevens van CoinGlass staat de OI van Hyperliquid, die de waarde van openstaande futurescontracten weergeeft, op $2,23 miljard, het hoogste niveau ooit.

Hyperliquid Futures open interest. Bron: CoinGlass

De voortdurende stijging van de OI duidt op positief sentiment rond Hyperliquid, terwijl de volumepiek wijst op toegenomen marktactiviteit. Als deze trend zich voortzet, kan de koers van Hyperliquid support boven $50,00 bevestigen, wat de weg vrijmaakt voor een nieuwe fase van de ‘discovery zone’.

Beste altcoin om nu te kopen?

Technische projecties wijzen erop dat wanneer het $50-niveau als support wordt bevestigd, $HYPE al snel de grens van $55 kan testen, met verdere opwaartse ruimte richting $73, mits het momentum aanhoudt.

Analisten benadrukken dat het behouden van hoge breakout-volumes en het vermijden van verkoopdruk cruciaal zijn om deze koersdoelen te bereiken.

Arthur Hayes, medeoprichter van BitMEX, ging nog een stap verder met zijn langetermijnprognoses. In een recente post voorspelde Hayes dat $HYPE binnen drie jaar een stijging van 126x zou kunnen realiseren.

Hoewel deze voorspelling ambitieus is, weerspiegelt ze het bredere optimisme over de groei van stablecoinmarkten en fee-based inkomsten binnen het Hyperliquid-ecosysteem. Kortom, op de vraag of $HYPE nu de beste altcoin is om te kopen, lijkt dat zomaar het geval te kunnen zijn.