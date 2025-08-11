Harvard overtreft Google en NVIDIA met $117 miljoen investering in Bitcoin ETF

Harvard overtreft Google en Nvidia met een investering van $117 miljoen in BlackRock’s Bitcoin ETF, waarmee de cryptopositie de op vier na grootste in zijn portefeuille wordt. De stap volgt op een herschikking van grote techposities en sluit aan bij een bredere trend waarin ook andere Amerikaanse universiteiten Bitcoin ($BTC) opnemen in hun crypto portefeuille.

Harvard investeert $117 miljoen in Bitcoin ETF

Harvard Management Company (HMC), de organisatie die het $53 miljard grote universiteitsfonds beheert, heeft een miljoeneninvestering gemeld in BlackRock’s Bitcoin exchange-traded fund (ETF).

In een vrijdag ingediend document bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) maakte Harvard bekend dat het per 30 juni ongeveer 1,9 miljoen aandelen in de iShares Bitcoin ETF bezat. De $BTC-blootstelling had een waarde van meer dan $116 miljoen, waarmee het de vijfde grootste investering van het fonds in die periode was, na Microsoft, Amazon, reis­technologiebedrijf Booking Holdings en Meta.

HARVARD INVESTS $120M INTO BLACKROCK'S BITCOIN ETF: FILING — zoomer (@zoomerfied) August 8, 2025

Harvard meldde dat het universiteitsfonds op 30 juni 2024 een waarde van $53,2 miljard had, waarmee het het grootste universiteitsfonds in de Verenigde Staten is, voor Yale, Stanford en Princeton.

“Het fonds en de activaspreiding zijn zo opgezet dat ze rekening houden met het feit dat er soms volatiele periodes zullen zijn,” zei Robert Kaplan, Martin Marshall-professor in managementpraktijk, in een video uit 2017 waarin het fonds werd toegelicht.

Hoewel het fonds in 2025 vooral leek te focussen op investeringen in technologiebedrijven, overwoog Harvard naar verluidt al in 2018 om aandelen in cryptofondsen te kopen. Emory University werd in 2024 een van de eerste grote Amerikaanse universiteiten die blootstelling aan digitale activa-ETF’s meldde, met de aankoop van 2,7 miljoen aandelen van de Grayscale Bitcoin Mini Trust, destijds ter waarde van meer dan $15 miljoen.

Harvard overtreft Google en Nvidia met $BTC investering.

De stap Bitcoin komt één kwartaal nadat HMC zich had teruggetrokken uit meerdere grote Big Tech-posities. In het eerste kwartaal van 2025 verkocht het fonds al zijn aandelen in Apple, Amazon en Tesla, en verlaagde het zijn posities in Google en Nvidia fors.

In het tweede kwartaal stapte HMC echter opnieuw in Amazon met een belang van $235 miljoen, terwijl het zijn Nvidia-belang verhoogde met 30 procent tot $104 miljoen. HMC vergrootte ook zijn belang in Microsoft met 48 procent en bezit nu $310 miljoen in het bedrijf.

De investering van de universiteit in het Bitcoin-fonds was de vijfde grootste, net vóór haar belang in Alphabet, het moederbedrijf van Google. Harvard bezat eind de verslagperiode bijna $114 miljoen aan Alphabet-aandelen, zo blijkt uit de indiening.

Van SEC goedkeuring tot adoptie door universiteiten

De SEC keurde in januari 2024 de notering en handel goed van 11 verschillende Bitcoin ETF’s. Volgens gegevens van BlackRock is het fonds inmiddels gegroeid tot meer dan $86 miljard aan nettoactiva (stand van donderdag).

Ook andere universiteiten zetten inmiddels stappen in Bitcoin-investeringen, vaak via gereguleerde ETF’s. Zo meldde Emory University in 2024 een belang in de Grayscale Bitcoin Mini Trust, terwijl Brown University haar positie in BlackRock’s Bitcoin ETF recent verdubbelde tot circa $13 miljoen. De University of Austin richtte zelfs een pioniersfonds van $5 miljoen op, specifiek voor Bitcoin. Yale koos al in 2018 voor crypto via venturefondsen.