$995M XRP insider verkoop kan 25% Ripple koers crash veroorzaken

Auteur Robert Bemelmans



De Ripple koers staat zwaar onder druk na zorgwekkend nieuws: insiders zouden maar liefst $995M miljard aan XRP verkopen. Crypto experts waarschuwen dat dit kan leiden tot een koersdaling van 25% in september. Tegelijkertijd wijzen technische signalen steeds sterker naar een bearish trend.

Ripple escrow: $2,87 miljard XRP vrijgegeven

Op 1 september werd via Ripple’s escrow programma 1 miljard XRP vrijgegeven, ter waarde van $2,87 miljard. Deze unlock zet extra druk op de XRP koers daling en wakkert speculaties aan over wat Ripple met deze tokens gaat doen.

💥 BREAKING:



Ripple’s ESCROW PROGRAM is set to RELEASE 1B #XRP today, Sept 1 — worth approx. $2.87B.



🤔 Should we be worried? pic.twitter.com/VZBNKKb7cV — John Squire (@TheCryptoSquire) September 1, 2025

Hoewel dergelijke vrijgaven maandelijks plaatsvinden, valt de timing samen met meerdere bearish signalen. Historisch gezien leidt een groter aanbod vaak tot koersdruk. De vraag is of Ripple de tokens terug in escrow plaatst of ze de markt op stuurt, een onzekerheid die de volatiliteit vergroot.

Smart money versus retail sentiment

Data van Market Prophit onthult een gevaarlijke divergentie: retail blijft bullish, maar smart money wordt steeds bearisher. Dit verschil is vaak een vroeg waarschuwingssignaal voor koersomkeringen.

$XRP Sentiment



CROWD = Bullish 🟩

MP = Bearish 🟥



Check out sentiment and other crypto stats at https://t.co/HQDyBNv73S pic.twitter.com/WA8GVoFQ1p — Market Prophit (@MarketProphit) September 1, 2025

Professionele investeerders hebben doorgaans betere toegang tot informatie en tools, waardoor hun sentiment een betrouwbare voorloper kan zijn van prijsschommelingen. Het feit dat “smart money” bearish is, terwijl de retail investeerders nog matig bullish zijn, is geen goed teken voor de XRP koers. Later in dit artikel, bespreken we hoe ervaren traders met de huidige XRP koers om gaan in september.

Technische analyse: dreigt crash naar $1?

Volgens onze crypto data analyse ziet de technische situatie er somber uit:

XRP slaagde er niet in boven $2,8 te blijven

Sterke rejection bij $3 in augustus

Bearish sentiment overheerst

Mogelijke terugval richting $1 indien ETF nieuws slecht blijkt uit te vallen

De koers sloot op $2,738 onder kritieke Fibonacci-levels. Dit versterkt het scenario van een neerwaartse trend en geeft antwoord op de vraag waarom daalt Ripple momenteel zo sterk.

Whales kopen, instellingen verkopen

Ondanks bearish signalen laten data tegenstrijdige bewegingen zien. Whales kochten recent 340 miljoen XRP (ter waarde van $962 miljoen), terwijl instellingen sinds juli $1,9 miljard hebben verkocht.

De vraag is of deze whale aankopen voldoende zijn om de institutionele verkoopdruk te compenseren. Historisch gezien hebben institutionele bewegingen echter meer invloed op de koers. Deze ontwikkeling beïnvloedt direct wat doet Ripple in de komende periode.

Mogelijke trading strategieën

Voor XRP traders hebben we twee scenario’s geschetst die je kunnen helpen om winst te maximaliseren in september:

Breakout trade: Long boven $2,87 met target $3,30 en stop-loss bij $2,75

Reversal trade: Short onder $2,70 met target $2,50 en stop-loss bij $2,77

Belangrijk blijft om de $2,70 support scherp in de gaten te houden. Daarnaast kunnen externe factoren, zoals mogelijke XRP ETF-aanvragen, onverwachte koersbewegingen veroorzaken.

