Koers verwachtingen

$995M XRP insider verkoop kan 25% Ripple koers crash veroorzaken

Ripple koers xrp crash xrp koers
Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Auteur
Robert Bemelmans
Auteursprofiel
Laatst bijgewerkt: 
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ripple koers staat zwaar onder druk na zorgwekkend nieuws: insiders zouden maar liefst $995M miljard aan XRP verkopen. Crypto experts waarschuwen dat dit kan leiden tot een koersdaling van 25% in september. Tegelijkertijd wijzen technische signalen steeds sterker naar een bearish trend.

Ripple escrow: $2,87 miljard XRP vrijgegeven

Op 1 september werd via Ripple’s escrow programma 1 miljard XRP vrijgegeven, ter waarde van $2,87 miljard. Deze unlock zet extra druk op de XRP koers daling en wakkert speculaties aan over wat Ripple met deze tokens gaat doen.

Hoewel dergelijke vrijgaven maandelijks plaatsvinden, valt de timing samen met meerdere bearish signalen. Historisch gezien leidt een groter aanbod vaak tot koersdruk. De vraag is of Ripple de tokens terug in escrow plaatst of ze de markt op stuurt, een onzekerheid die de volatiliteit vergroot.

Smart money versus retail sentiment

Data van Market Prophit onthult een gevaarlijke divergentie: retail blijft bullish, maar smart money wordt steeds bearisher. Dit verschil is vaak een vroeg waarschuwingssignaal voor koersomkeringen.

Professionele investeerders hebben doorgaans betere toegang tot informatie en tools, waardoor hun sentiment een betrouwbare voorloper kan zijn van prijsschommelingen. Het feit dat “smart money” bearish is, terwijl de retail investeerders nog matig bullish zijn, is geen goed teken voor de XRP koers. Later in dit artikel, bespreken we hoe ervaren traders met de huidige XRP koers om gaan in september.

Technische analyse: dreigt crash naar $1?

Volgens onze crypto data analyse ziet de technische situatie er somber uit:

  • XRP slaagde er niet in boven $2,8 te blijven
  • Sterke rejection bij $3 in augustus
  • Bearish sentiment overheerst
  • Mogelijke terugval richting $1 indien ETF nieuws slecht blijkt uit te vallen

De koers sloot op $2,738 onder kritieke Fibonacci-levels. Dit versterkt het scenario van een neerwaartse trend en geeft antwoord op de vraag waarom daalt Ripple momenteel zo sterk.

Whales kopen, instellingen verkopen

Ondanks bearish signalen laten data tegenstrijdige bewegingen zien. Whales kochten recent 340 miljoen XRP (ter waarde van $962 miljoen), terwijl instellingen sinds juli $1,9 miljard hebben verkocht.

De vraag is of deze whale aankopen voldoende zijn om de institutionele verkoopdruk te compenseren. Historisch gezien hebben institutionele bewegingen echter meer invloed op de koers. Deze ontwikkeling beïnvloedt direct wat doet Ripple in de komende periode.

Mogelijke trading strategieën

Voor XRP traders hebben we twee scenario’s geschetst die je kunnen helpen om winst te maximaliseren in september:

  • Breakout trade: Long boven $2,87 met target $3,30 en stop-loss bij $2,75
  • Reversal trade: Short onder $2,70 met target $2,50 en stop-loss bij $2,77

Belangrijk blijft om de $2,70 support scherp in de gaten te houden. Daarnaast kunnen externe factoren, zoals mogelijke XRP ETF-aanvragen, onverwachte koersbewegingen veroorzaken.

Alternatief tijdens XRP onzekerheid: Token6900

Terwijl XRP en andere gevestigde cryptomunten volatiel blijven, zoeken investeerders naar alternatieven. Token6900 profileert zich als community-gedreven project met een anti-establishment visie.

Het project is een meme coin die zich momenteel in de presale fase begeeft tot woensdag 3 september. Token6900 zal vervolgens op de markt worden gelaunched rond altseason. Hierdoor neemt het project het altseason mee, en laat het nog even op zich wachten gedurende deze onzekere periode. Dit maakt Token6900 extra interessant gedurende de presale fase, en voor de volgende meme coin bull run

Lijst van schrijvers

Robert Bemelmans
Lees meer
