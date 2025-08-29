Grote kooporders rond $112.000 zetten druk op de Bitcoin koers

Binance Futures toont sterke BTC koopdruk tussen $111.650 en $112.000. De Bitcoin koers beweegt met opvallende bids richting all-time high.

Op Binance Futures zijn grote clusters van BTC kooporders zichtbaar tussen $111.650 en $112.000. Dit niveau ligt direct onder het all-time high en trekt veel activiteit van de bulls aan. Volgens data die cryptoanalist @MAartunn op 28 augustus 2025 op X deelde, lijken de traders bereid om juist rond deze grens te kopen. Dit wijst op vertrouwen dat de Bitcoin koers opnieuw richting hogere prijsniveaus kan bewegen.

De Bitcoin koers bereikt belangrijke zone van kooporders

De zone tussen $111.650 en $112.000 fungeerde in eerdere marktfasen al regelmatig als stevige steun, en ook nu verschijnen er opnieuw veel bids in deze bandbreedte. Dit laat zien dat futures traders deze zone als een strategisch belangrijk punt zien om posities te openen.

De bijbehorende koersgrafiek toont candles met duidelijke steun- en weerstandsniveaus, waarbij rode en groene lijnen de zones markeren waar eerder veel handel plaatsvond. Opvallend is dat juist het all-time high opnieuw fungeert als trekpunt waarop zowel bulls als bears reageren.

Het volume en momentum bepalen de kracht van de BTC koersbeweging

Orderboek data laat zien dat de koopdruk niet alleen van retail ­investeerders komt. Ook grotere marktpartijen, de zogenaamde whales, zijn actief. Deze traders gebruiken vaak leverage, wat de koersbewegingen kan versterken. Dat vergroot zowel de kans op een sterke push omhoog als het risico op een scherpe correctie wanneer het momentum wegvalt.

Binance Futures shows bids between $111,650 & $112,000 🧐



Futures Traders are willing to buy the old ATH-level. pic.twitter.com/5DCiwZAudO — Maartunn (@JA_Maartun) August 28, 2025

Belangrijk bij dit soort situaties is het handelsvolume. Gaat de stijging gepaard met hoog volume, dan kan dit de Bitcoin ­koers naar nieuwe all-time highs brengen. Blijft dit volume uit, dan kan er juist een afkoeling ontstaan.

De speculaties nemen toe rond Bitcoin koers

Sinds de avond van 28 augustus is er opnieuw veel discussie binnen de Bitcoin community. Hoewel de bids zich iets onder het all-time high concentreren, zet dit de BTC markt duidelijk in beweging en voedt het nieuwe speculaties.

Het sentiment verschuift zichtbaar van voorzichtigheid naar vertrouwen. Binance Futures lijkt voorlopig het strijdtoneel waar bulls en bears de volgende stap in de Bitcoin koers proberen af te dwingen.

