T. Rowe Price, een vermogensbeheerder met $1,68 biljoen onder beheer, heeft een aanvraag ingediend voor de eerste actieve XRP ETF. Deze historische stap markeert een keerpunt voor de Ripple koers en brengt institutionele XRP adoptie naar een nieuw niveau.

T. Rowe Price brengt XRP ETF revolutie

De aanvraag van T. Rowe Price verschilt fundamenteel van eerdere crypto ETF’s. Terwijl bestaande producten passief indexen volgen, krijgt deze XRP ETF actief beheer. Daarnaast combineert het fonds meerdere digitale assets, waaronder Bitcoin en Ethereum.

Crypto expert JackTheRippler deelde het nieuws als breaking development op X. Hij benadrukt het enorme belang van deze $1,68 biljoen gigant die nu XRP omarmt.

🚨BREAKING: $1.68 Trillion T. Rowe Price Files for First Active #XRP ETF Holding! pic.twitter.com/m0clSOgPSD — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) October 22, 2025

Deze ontwikkeling komt op een cruciaal moment, nu de crypto markt onzekerheid zich op een top punt begeeft. Terwijl de XRP koers stagneert, blijft het aantal institutionele samenwerkingen, Ripple ETF’s, en investeringen van finance giganten groeien. De crypto markt wordt duidelijk gemanipuleerd, maar een ding is zeker, Ripple is door alle positieve ontwikkelingen een bal onder water. De lange termijn XRP verwachting blijft enorme bullish. Onze crypto analisten raden echter een DCA strategie aan gedurende deze periode van crypto onzekerheid.

Technische XRP koers analyse 23 oktober

De Ripple koers bevindt zich momenteel in de laatste fase van symmetrische consolidatie. Deze formatie ontwikkelde zich sinds 2020 en toont nu sterke signalen. Bovendien beweegt de XRP prijs boven een meerjarige stijgende trendlijn.

XRP koers analyse 23 oktober – Bron: Tradingview

Een bullish pennant structuur is zichtbaar boven de rode weerstand rond $2,40. Dit patroon duidt meestal op trend voortzetting. Daarom verwachten crypto analisten dat een uitbraak boven $2,45-$2,50 de deur opent naar een Ripple koers van $3,20-$3,50.

Het handelsvolume speelt hierbij een cruciale rol. Stijgend volume bij een doorbraak bevestigt de kracht van de beweging. Zolang de XRP koers boven de stijgende trendlijn rond $1,80 blijft, blijft het opwaartse momentum intact.

XRP verwachting november 2025

November 2025 kan een beslissende maand worden voor de XRP koers. Technisch gezien lijkt de coin klaar voor een nieuwe impuls omhoog. Historisch gezien volgden parabolische bewegingen vaak na langdurige consolidatie.

De combinatie van institutionele interesse en technische setup creëert ideale condities. Echter moet XRP eerst door de weerstandszone breken. Anders blijft zijwaartse beweging het meest waarschijnlijke scenario tot begin november.

Altcoins profiteren doorgaans van positieve Bitcoin ontwikkelingen. Daarom kan een sterke BTC markt extra wind in de zeilen geven voor de Ripple koers. Momenteel zijn alle ogen gericht op goud vs Bitcoin. Als Bitcoin een grote sprong weet te maken ten opzichte van goud, zal dat uiteindelijk het vertrouwen in altseason 2025 terugbrengen.

