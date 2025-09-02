Goud en S&P 500 bereiken all-time highs – gaan Bitcoin en altcoins volgen?

De goudprijs en de S&P 500 bereikten beide all-time highs, met goud dat doorstootte tot $3500 per ounce en de index die sloot op 6481 punten. Deze records voeden de vraag: gaan Bitcoin ($BTC) en altcoins volgen? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Goud en S&P 500 bereiken all-time highs

De goudprijs is dinsdag gestegen tot $3500 per ounce, een nieuw record, doordat de verwachtingen toenemen dat de Amerikaanse Federal Reserve deze maand de rente zal verlagen. Dit vergrootte de vraag naar het edelmetaal. Tot nu toe is goud dit jaar al 32% gestegen.

Beleggers prijzen momenteel een 90% kans in op een renteverlaging van 25 basispunten door de Fed op 17 september, volgens de CME FedWatch-tool. Goud, dat geen rente oplevert, doet het doorgaans goed in een omgeving met lage rente.

Al lange tijd wordt goud beschouwd als een betrouwbare hedge tegen geopolitieke en economische onrust. Het edelmetaal bereikte in 2025 al meerdere recordniveaus, gesteund door voortdurende aankopen door centrale banken, de verschuiving weg van de Amerikaanse dollar, sterke vraag naar veilige havens door geopolitieke en handels-onzekerheden, en een zwakke dollar.

De goudprijs steeg in 2024 met 27% en doorbrak in maart dit jaar voor het eerst de grens van $3000 per ounce, doordat onzekerheid rond het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump beleggers richting de veilige haven dreef. Daarnaast heeft de S&P 500 vorige week ook een all-time high bereikt, toen de index sloot op 6481. Maar wat betekent dit allemaal voor de koersverwachting van Bitcoin?

Gaan Bitcoin en altcoins volgen?

Voor Bitcoin-investeerders is de hamvraag of de goudrally bullish of bearish is voor crypto, waarbij de relatie allesbehalve eenvoudig blijkt te zijn.

Martyparty, een macro-analist, suggereerde dat goud en mondiale liquiditeit in de huidige cyclus als voortrekkers fungeren, waarbij Bitcoin vaak volgt.

Als de geschiedenis zich herhaalt, zou Bitcoin kunnen profiteren zodra de goudrally stabiliseert. Analist MacroScope onderschreef deze visie en merkte op dat de laatste keer dat goud steeg naar het bereik van $3400–$3500 eerder dit jaar, Bitcoin eerst scherp corrigeerde om daarna uit te breken naar nieuwe hoogtepunten.

Toch zien sommigen de doorbraak van goud niet als positief voor Bitcoin. De bekende crypto-criticus Peter Schiff betoogde dat de stijging van goud ten koste gaat van Bitcoin.

“Dit begint interessant te worden. Goud is nu bijna $30 gestegen; zilver is meer dan 70 cent gestegen en nadert $40,50. Ondertussen staat Bitcoin weer onder de $108.000 en lijkt het klaar om verder te dalen. De uitbraak van goud en zilver is zeer bearish voor Bitcoin,” schreef Schiff.

Schiff’s standpunt benadrukt dat sommige analisten goud en Bitcoin zien als complementaire hedges, terwijl anderen ze beschouwen als concurrenten om kapitaalstromen richting veilige havens.

Elders wees voormalig Coinbase-topman Balaji Srinivasan erop dat het aandeel van de dollar in de mondiale reserves is gedaald tot 42%, terwijl goud blijft stijgen. Deze verschuiving, zo stelt hij, laat zien waarom goud stijgt; waarom Bitcoin de volgende kan zijn.

Kortom, of Bitcoin en de beste altcoins de goudrally zullen volgen, blijft onzeker. Historisch gezien corrigeert $BTC vaak eerst, om vervolgens in het Q4 sterk te herstellen.