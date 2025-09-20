Google Gemini AI voorspelt XRP, PEPE, en Solana koers eind 2025

Gemini AI, Google’s concurrent van ChatGPT, voorspelt dat cryptomunten zoals XRP, Pepe en Solana voor hoge winst kunnen zorgen aan het eind van 2025. Na de renteverlagingen van woensdag, is het optimisme van investeerders gegroeid en dat kan op lange termijn zorgen voor stijgende koersen. Hoeveel kunnen deze bekende altcoins waard worden in het vierde kwartaal?

In het crypto nieuws van vandaag kijken we naar inzichten van crypto experts, verzameld door Google’s Gemini AI.

Crypto AI voorspelling van Gemini: XRP kan $5 waard worden

De XRP koersverwachting heeft op dit moment nog moeite om van $3 af te kaatsen. Een gebrek aan interesse in de altcoin zorgde de afgelopen periode voor een langdurige consolidatie. Maar in de laatste maanden van dit jaar, kan XRP nog stijgen.

Volgens Gemini kan de altcoin dit jaar zo hoog als $5 gaan.

Crypto AI voorspelt XRP koers – Gemini

Een aantal belangrijke factoren hiervoor zijn:

Het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak in augustus

De mogelijke goedkeuring van meerder spot XRP ETF’s in oktober

De groei van Ripple en zijn vele nieuwe partnerschappen

Afhankelijk van hoever de interesse groeit in Ripple, verwachten we een koers van $5-10 aan het einde van dit jaar. Maar verwachtingen voor Solana zijn nog hoger. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Kan Solana $1000 waard worden?

De Solana koersverwachting is behoorlijk gestegen in de afgelopen weken. Dat is goed voor het optimisme van investeerders, die SOL nog verder omhoog kunnen duwen.

Gemini denkt dat de altcoin wel $500 tot $1000 waard kan worden aan het eind van dit jaar.

Solana verwachting – Gemini

Deze voorspelling is gebaseerd op de populariteit van Solana, bijvoorbeeld voor het verhandelen van meme coins. De hoge transactiesnelheden en lage kosten, maken het een van de betere blockchains voor het snel in- en uitstappen bij crypto projecten. Dit heeft potentie om veel liquiditeit aan te trekken en kan de Solana koers ver omhoog duwen.

Maar hoe zit het met meme coins zoals Pepe?

Gemini voorspelt comeback voor Pepe koers

Pepe liet aan het eind van de week een 3% daling zien in 24 uur en stagneert boven zijn ondersteuning op $0,00001. Maar als we binnenkort een nieuwe bull run binnengaan, kunnen meme coins opnieuw exploderen in waarde.

Op basis daarvan, denkt Gemini dat Pepe met bijna 200-400% kan stijgen naar $0,00003 tot $0,00005.

Pepe koers voorspelling – Gemini

De prestatie van PEPE aan het eind van dit jaar hangt sterk af van hoe populair crypto wordt onder retail investeerders. Trends op social media kunnen meme coins zoals PEPE sterk omhoog duwen.

Maar vandaag heeft Pepe al een market cap van zo’n $4,6 miljard, wat wijst op beperkte groeipotentie. Als kleinere meme coins echter gaan stijgen, kunnen deze stijgingen velen malen hoger zijn. Daarom kijken investeerders naar een aantrekkelijk alternatief voor PEPE, die met zijn utility de bull markt kan veroveren.

