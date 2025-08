Google Gemini AI voorspelt de koers voor XRP, Shiba Inu en Pepe voor eind 2025

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 2, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Google Gemini AI voorspelt veel goeds voor een aantal bekende cryptomunten. Door de sterke stijging van Bitcoin kunnen de altcoins XRP, Shiba Inu en Pepe nog flink omhoog gaan aan het einde van 2025. Groeiende crypto adoptie onder retail investeerders kan zorgen voor sporadische koersstijgingen en deze 3 altcoins zijn mogelijk een aantal van de eersten die hiervan profiteren.

Vandaag kijken we naar de inzichten van Google’s Gemini AI, de bekende chatbot die informatie van verschillende bronnen en analisten toepast om tot een positieve conclusie te komen voor XRP, SHIB en PEPE in 2025.

Gemini AI: XRP koers kan pieken op $20 vóór nieuwjaar

De XRP koers bereikte in juli een recordhoogte bij $3,65 en dat nog vóór de goedkeuring van een XRP ETF of het einde van de Ripple vs. SEC rechtszaak. Met hoge verwachtingen dat deze twee gebeurtenissen nog in 2025 gaan plaatsvinden, kan XRP veel waard worden dit jaar. Bovendien kan de sterke adoptie van real-world assets op de XRP Ledger de koers van de altcoin nog verder omhoog brengen.

Met dat alles in gedachten, denkt Gemini dat een XRP koers van $5 tot $15 realistisch is. De AI chatbot suggereert wel dat een stijging naar $20 ook mogelijk is, aldus de voorspelling van crypto analisten.

Als crypto in adoptie blijft groeien, voorspellen analisten een koers van $7-10 aan het einde van dit jaar. Dit komt dan als gevolg van technische break-outs en aanhoudende interesse onder whales. Maar afhankelijk van hoe hoog de institutionele inflows worden voor XRP, is een stijging richting $18-20 ook mogelijk voor de altcoin.

Al met al heeft Ripple potentie om dit jaar nog meerdere keren over de kop te gaan, met en stijging tot wel 6 keer zijn huidige waarde.

Kan Shiba Inu koers een comeback maken?

Shiba Inu lijkt veel momentum te zijn verloren in 2025, maar dat hoeft geen probleem te zijn in een nieuwe crypto bull run. Als een van de grootste meme coins kan Shiba Inu sterk profiteren van de meme crypto hype, wat kan leiden tot een stijging van x10 of meer.

SHIB heeft een kleine voorsprong op andere meme coins dankzij zijn ecosysteem: Shibarium. Deze Layer-2 zorgt ervoor dat je net wat meer kan met SHIB dan deze meme coin enkel vasthouden. Daarnaast zorgen token burns voor een langzame inkrimping van de circulerende supply. Wanneer SHIB flink stijgt, helpen deze token burns om de koers nog verder omhoog te duwen.

In een positief maar realistisch scenario kan Shiba Inu eindigen op $0,000045 tot $0,000080 voor een stijging tot ongeveer 500% vanuit hier.

Maar als Shiba Inu toch meer hype krijgt dan verwacht, is de SHIB verwachting bullish. De meme coin zou dan kunnen stijgen naar $0,0001 en in het extreme geval met ruim 38 keer in waarde stijgen naar $0,0005. Dit kan uiteraard alleen als de meme hype op hol slaat en SHIB hiervan weet te profiteren.

Shiba Inu heeft potentie om op langere termijn voor veel winst te zorgen, maar als cryptomunt op korte termijn is SHIB minder geschikt. Dit komt met name door het huidige gebrek aan hype rondom grote meme coins.

Wordt Pepe de Shiba Inu van de volgende bull run?

Veel mensen denken dat Dogecoin en Shiba nog wel een plek hebben in de meme coin sector, maar hun beste tijd hebben gehad. Pepe is dan mogelijk de volgende meme coin die gaat exploderen, ondanks het succes dat deze meme coin al heeft gezien.

PEPE mag dan wel geen intrinsieke waarde of utility hebben, wel heeft hij een sterke community die achter zijn succes staat. Hierdoor wist PEPE in de afgelopen maand met zo’n 20% te stijgen in waarde. Maar volgens Gemini kan de meme coin in een bull run nog hoger gaan.

In een goed scenario kan Pepe verdubbelen naar $0,00001200 of zelfs 200% omhoog gaan naar $0,000035. Hiermee zou de meme coin door zijn eerdere all-time high van maart breken bij $0,00002836.

Net als Shiba Inu heeft Pepe potentie om mee te liften op de meme coin hype, terwijl zijn sterke community de verkoopdruk beperkt. Dit maakt een 200% stijging voor PEPE nog mogelijk in 2025. Echter is dit niets vergeleken met wat nieuwere meme coins zoals Pudgy Penguins en Fartcoin kunnen doen.

Traders die willen gaan voor hogere gains, kijken naar nieuwe meme coins met meer risico en meer potentiële winst. Hieronder kijken we naar een meme coin die nog gelanceerd moet worden op exchanges en vandaag een laag instappunt biedt.

Alternatieve meme coin met potentie

Maxi Doge ($MAXI) is een meme coin die sterk kan profiteren van de komende bull run. Nu we een duidelijke toename zien in het aantal retail investeerders, kan juist deze meme veel aandacht krijgen. $MAXI is er voor degenen die graag gewichten omhoog tillen in de gym, of candlesticks omhoog tillen met 1000x leverage.

Het grote voordeel van Maxi Doge is dat je deze nog voor een scherpe prijs kan inslaan tijdens de presale. Deze presale is enkele dagen geleden begonnen, maar heeft al zo’n $200k opgehaald. $MAXI is een meme coin zonder utility, maar kan wel gestaked worden voor een APY van ruim 1000%. Dat maakt deze meme coin erg aantrekkelijk voor de grootste degens. Koop $MAXI vandaag nog, want volgende week stijgt de prijs.