Golden cross in zicht voor SOL: Solana koers richting $200?

De Solana koers daalde ruim 6% binnen een week, maar een afnemende verkoopdruk, stabiele CME futures en een mogelijk golden cross wijzen op ruimte voor herstel.

De Solana koers zette onlangs een sterke opmars in richting de $200, maar is de afgelopen week desondanks met ongeveer 6% gedaald. Toch geven belangrijke handels- en technische indicatoren aan dat de koers binnenkort mogelijk weer kan stijgen. Kan de Solana koers zich hierdoor snel herstellen?

Solana koers daalt ondanks minder verkoopdruk

Eén positief signaal is dat het aantal SOL tokens op crypto exchanges afneemt. Op 23 juli bevonden zich nog 33,06 miljoen SOL tokens bij exchanges, maar op 5 augustus waren dit er slechts 30,78 miljoen. Dit betekent dat er bijna 10% minder SOL beschikbaar is om snel te verkopen. Hierdoor neemt de directe verkoopdruk af, wat positief is voor de Solana koers.

Bovendien is de SOL prijs onlangs opnieuw boven de trendlijn van de exchange voorraden uitgekomen. In het verleden zorgde deze situatie regelmatig voor koersstijgingen. Zo steeg de Solana koers op 16 juli binnen zes dagen van ongeveer $173 naar $205 na een vergelijkbaar signaal. Op 24 juli gebeurde hetzelfde, waarna de koers van $182 naar $188 klom. Deze voorbeelden tonen aan dat dit handelspatroon betrouwbaar kan zijn.

Institutionele futures positief ondanks lagere Solana koers

Een tweede belangrijk signaal komt van de futuresmarkt op de Chicago Mercantile Exchange (CME). De CME is met name van belang omdat veel institutionele investeerders daar actief zijn. Hoewel de SOL koers recent daalde, bleef het aantal openstaande futures contracten stabiel op de CME. Dit wijst erop dat grote institutionele spelers nog steeds vertrouwen hebben in Solana op de lange termijn en hun posities vasthouden.

Een goed voorbeeld hiervan zagen we op 1 augustus. De CME open interest bleef toen op 3,07 miljoen staan, ondanks dat de Solana koers daalde. Vervolgens herstelde de koers snel. Dit patroon herhaalde zich al eerder tussen 25 en 27 juli. Ook toen bleef het futures volume stabiel en steeg de Solana koers daarna.

Solana kan van golden cross profiteren

Op de daggrafiek van Solana is nog een belangrijk technisch patroon zichtbaar: een mogelijk golden cross. Dit patroon ontstaat als de korte termijn (100 dagen) Exponential Moving Average (EMA) lijn de lange termijn (200 dagen) EMA lijn naar boven kruist.

Dit duidt meestal op een sterkere opwaartse beweging. Is dit het extra zetje dat de Solana koers nodig heeft om richting de $200 te bewegen?

Meme coins als goed alternatief voor Solana

