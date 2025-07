Golden cross in zicht voor ETH: Kan de Ethereum koers naar $3800 stijgen?

De Ethereum koers beweegt zijwaarts. Leverage in futures zorgt voor stijging, maar spotkopers blijven nog afwachtend.

De Ethereum koers lijkt nu tegen een belangrijke weerstandszone aan rond $3700. Hierdoor is het waarschijnlijk dat de prijs eerst zijwaarts beweegt voordat er een nieuwe stijging komt.

Dagelijkse grafiek toont mogelijke vertraging Ethereum koers

Op de daggrafiek is te zien dat Ethereum de grens van $3500 heeft heroverd. Deze psychologische drempel fungeerde eerder als stevige weerstand. Het doorbreken ervan laat zien dat kopers op dit moment de overhand hebben.

Een extra bullish signaal komt van de moving averages. De 100 daagse moving average nadert een kruising boven de 200 daagse lijn, die rond de $2476 ligt. Dit staat bekend als een golden cross en wordt vaak gezien als een teken van langdurige stijging.

Toch bevindt de koers zich nu vlak onder een belangrijk verkoopgebied tussen $3600 en $3700. In dit gebied zitten vaak veel verkopers. Daardoor is de kans groot dat de Ethereum koers eerst gaat consolideren, of licht daalt, voordat een nieuwe stijging mogelijk is.

Vieruurgrafiek wijst op zijwaartse fase

Op de vieruurgrafiek is te zien dat Ethereum recent flink is gestegen. De koers brak door meerdere weerstandsniveaus heen en liet sterke koopdruk zien. Nu lijkt de prijs gevangen tussen de steun bij $3500 en de weerstand rond $3800.

Deze krappe bandbreedte wijst op een fase van consolidatie. Een terugval richting $3500 is mogelijk. Als kopers deze zone verdedigen, kan dat dienen als springplank voor een uitbraak boven $3800. Tot die tijd blijft een zijwaartse beweging het meest waarschijnlijke scenario.

On-chain data toont verschil tussen futures en spot

Uit de Ethereum Futures Volume Bubble Map blijkt dat er sprake is van verhoogde handelsactiviteit. In bepaalde zones is het volume flink toegenomen. Deze activiteit, vooral in de vorm van leveraged posities, wijst op een speculatieve markt. Zulke bewegingen worden vaak gedreven door korte termijn momentum.

Tegelijk laat de Spot Volume Bubble Map iets anders zien. Terwijl de prijs is gestegen, blijft het handelsvolume in de spotmarkt vlak. Dit betekent dat veel van de prijsstijging vooral komt door futureshandel en niet door fundamentele koopkracht in de spotmarkt.

Deze tegenstelling roept vragen op: kan deze rally, die vooral wordt gedragen door futures traders, ook spotkopers aantrekken? Als dat gebeurt, krijgt de stijging mogelijk meer draagvlak. Dat zou ook gunstig kunnen zijn voor andere altcoins en een mogelijke altcoin season kunnen starten.

