Glassnode ziet Solana koers richting MVRV-band bij $275 stijgen

De Solana koers beweegt rond $200 en richt zich op $275 als doel. Glassnode analyse wijst ook op een mogelijke terugval.

De Solana koers bewoog eind augustus terug richting de statistische gemiddelde waarde rond $202. Dit niveau komt voort uit de MVRV-analyse van Glassnode. De MVRV (Market Value to Realized Value) vergelijkt de actuele marktwaarde van SOL met de prijs waarvoor tokens eerder zijn gekocht. Dit helpt bij het meten of SOL relatief duur of goedkoop is. Wat zegt dit over het vervolg van de Solana koers?

Solana koers rond MVRV-gemiddelde

Na een periode van winstnemingen daalde de Solana koers richting het gemiddelde niveau. Historisch gezien fungeert dit gemiddelde vaak als een zwaartepunt waar de koers tijdelijk tot rust komt. Glassnode gaf aan dat de volgende belangrijke band op +0,50 rond $275 ligt. Wanneer de koers dit niveau weet vast te houden, kan dat dienen als nieuw steunpunt.

Als dit niveau niet wordt verdedigd, ligt een terugval naar de zone tussen $180 en $200 voor de hand. In dit gebied zijn eerder veel tokens gekocht, waardoor het bekendstaat als een zone van sterke vraag.

MVRV standard deviation bands help anchor expectations for $SOL. Since the March 2024 top, the +0.5σ band has acted as resistance, where profit-taking outweighed demand. Price now sits near the mean ($210). If defended, the +0.5σ band at ~$275 becomes the next test. pic.twitter.com/EC3P0ttu55 — glassnode (@glassnode) August 29, 2025

De grafiek laat sinds maart 2024 schommelingen zien tussen overwaardering en onderwaardering. Elke periode van sterke stijging werd opgevolgd door correcties richting het gemiddelde. Deze patronen passen in het gebruik van MVRV-banden, die traders houvast bieden voor de lange termijnstructuur.

Ook andere on-chain gegevens zijn van belang. Hogere instroom van tokens naar exchanges duidt vaak op verkoopdruk, terwijl lagere instroom juist aangeeft dat holders hun tokens blijven holden. Volumeontwikkelingen geven daarbij extra bevestiging van de richting.

Solana koers blijft gevoelig voor bredere markt

De recente beweging van de Solana koers vindt plaats in een bredere context. Bitcoin kampte rond dezelfde periode met liquiditeitsclusters, wat onzekerheid veroorzaakte in de gehele altcoinmarkt. Desondanks wijst de huidige fase bij Solana eerder op een normale correctie na snelle winstnemingen, dan op een langdurige bearish trend.

De komende weken zal blijken of $275 zich ontwikkelt tot een solide steunpunt of dat de koers opnieuw rond $200 blijf hangen. Op dit moment zijn er andere coins die mogelijk een betere investering zijn dan Solana, zoals Bitcoin Hyper.

