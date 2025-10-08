Gemini crypto exchange EU licentie officieel – experts voorspellen 25% groei

Auteur Sander Overmars



Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De bekende crypto exchange Gemini, opgericht door de gebroeders Winklevoss, heeft een officiële licentie binnen de Europese Unie gekregen. Volgens menig crypto expert is dit een belangrijke overwinning voor crypto in Europa en de exchange zelf.

Gemini voldoet aan crypto regels in 2025

De in 2024 ingevoerde Europese crypto regels, zoals MiCa, beginnen in 2025 hun vruchten af te werpen. Nu duidelijk is aan welke eisen beheerders van crypto (bijvoorbeeld crypto exchanges) moeten voldoen, kunnen steeds meer internationale ondernemingen de stap maken.

MiCa (Markets in Crypto-Assets Regulation) is een wetgevingspakket voor het reguleren van crypto’s en diensten die aan crypto’s gerelateerd zijn. Deze wetgeving is gemaakt om tokenmakers en diensten zoals crypto exchanges helderheid te verschaffen rondom de legaliteit van hun services.

Daarnaast is de regelgeving in het leven geroepen om het vertrouwen van Europese consumenten in de crypto markt te vergroten: het benadrukt de stabiliteit en integriteit van de sector.

Dankzij deze nieuwe regelgeving wordt een groei van crypto in Europa voorzien. Een van de bedrijven die nu de stap maakt, is Gemini. Deze crypto exchange heeft een licentie verkregen om haar diensten binnen Europa uit te breiden.

Volgens crypto experts Dan Dolev en Alexander Jenkin van Mizuho services kan het aandeel van de Amerikaanse exchange (Gemini Space Station, GEMI) dankzij deze stap met 20 tot 25% stijgen.

Dit aandeel, dat nu ongeveer een maand live is, trade momenteel rond $25. Een eerste koersdoel voor het bedrijf, dat dankzij de uitbreiding in Europa flink kan groeien, is zodoende $30.

Crypto exchange Gemini vergroot adoptie

Crypto expert Dolev stelt dat Gemini de crypto adoptie in Europa kan vergroten. De exchange biedt gebruikers namelijk een creditcard waarmee je met aankopen cashback ontvangt in de vorm van Bitcoin of de beste altcoins; inmiddels gebruiken ruim 38.000 traders deze kaart.

Deze creditcard werkt echter als een vliegwiel; ongeveer de helft van de creditcardhouders wordt ook een maandelijkse trader op de crypto exchange, zo blijkt uit de cijfers. Het engagement met de cryptowereld stijgt dan ook dankzij dergelijke projecten, aldus de crypto expert.

Uiteraard vallen er wel wat aantekeningen te plaatsen bij dit ‘vliegwieleffect’. Zo zullen de huidige gebruikers van de crypto creditcard geen complete nieuwkomers binnen de sector zijn. Het toenemende aantal maandelijkse gebruikers dat genoteerd wordt, zal waarschijnlijk voornamelijk afkomstig zijn van andere exchanges.

Gevolgen voor de crypto markt

De toetreding van de Amerikaanse crypto exchange Gemini op de Europese markt is een duidelijk teken dat de duidelijke crypto regels in 2025 hun vruchten afwerpen: bedrijven weten aan welke eisen ze moeten voldoen om toegelaten te worden, en zijn bereid om deze regels te volgen.

De nieuwe mogelijkheden die deze crypto exchanges met zich meebrengen kunnen helpen de crypto adoptie te vergroten, wat zorgt voor hogere handelsvolumes. Hiervan profiteert niet alleen de exchange, maar ook (in lichte mate) de crypto markt als geheel.

Tot slot kan de verwachte stijging van het GEMI aandeel (crypto experts voorspellen 25% groei) ervoor zorgen dat er meer traditionele en institutionele investeerders de crypto exchange en de mogelijkheden van de crypto markt ontdekken.