FOMC renteverlaging dreigt: Altcoins verliezen $50 miljard, Bitcoin koers mikt op $130.000

Voorafgaand aan de dreigende FOMC-renteverlaging verloren altcoins $50 miljard, terwijl Bitcoin rond $118.500 blijft schommelen na een recente piek van $123.000. De cryptomarkt balanceert op het randje van een beslissend moment.

In dit artikel gaan we dieper in op de huidige situatie en de koersverwachting van Bitcoin en altcoins.

Altcoins verliezen $50 miljard na dreiging renteverlaging

Enkele uren voor de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Open Market Committee (FOMC) zag de cryptomarkt een lichte risicoreductie, vooral onder altcoins. Maar er waren ook andere macro-economische gegevens en verwachte updates die deze week verdere impact op crypto kunnen hebben.

De altcoin correctie volgde op de scherpe daling van Bitcoin naar $116.950 op 29 juli. Op het moment van schrijven was $BTC echter weer boven de $118.000, maar altcoins hadden nog geen duidelijke richting gekozen in aanloop naar het rentebesluit van de Fed.

In de afgelopen 24 uur stond Bonk bovenaan de lijst van uitverkoop met een daling van 10%, terwijl Pepe en Dogecoin respectievelijk 4% en 3% verloren. Onder de grote layer 1-blockchains daalde Binance Coin met 3%, gevolgd door Cardano met 2,6% en Solana met 2,2%.

Correctie cryptomarkt. Bron: CryptoRank

In totaal verloor de altcoinmarkt $50 miljard in de afgelopen 48 uur; daalde van $1,57 biljoen naar $1,52 biljoen. Dezelfde periode zorgde de risicoreductie ook voor een lichte daling van de totale Open Interest (OI) op alle exchanges en crypto-assets, van $101 miljard naar $97 miljard.

In het bijzonder kromp de gecombineerde OI in top-altcoins van $42,5 miljard naar $41 miljard, wat benadrukt dat sommige handelaren de zijlijn kozen in afwachting van verwachte volatiliteit tijdens het Fed-besluit.

XRP alleen al zag meer dan $2 miljard aan OI verdwijnen in de afgelopen zeven handelsdagen, waarmee het risk-off sentiment verder werd bevestigd. Wat opvalt is dat de altcoin markt vaak dezelfde richting kiest als Bitcoin. Laten we daarom de koers van $BTC beter bekijken om zo een beter beeld te vormen over de koersverwachting van crypto.

Bitcoin koers mikt op $130.000

Bitcoin wordt momenteel verhandeld rond de $118.500, na een korte terugval vanaf de piek van $123.000 midden juli. De munt toont veerkracht door stand te houden boven de support rond $116.000, met intraday-prijsschommelingen tussen $116.040 en $118.891. Ondanks de bredere marktfocus op risicovermijding door de FOMC, staat $BTC nog altijd meer dan 78% in de plus sinds het begin van het jaar, gesteund door sterke ETF-instroom en aanhoudende investeerdersvraag.

Technische indicatoren op de daily, weekly en monthly grafieken blijven overwegend bullish. Opvallend is dat $BTC boven een dalend kanaalpatroon is uitgebroken, wat duidt op een mogelijke trendomkeer. Analisten kijken uit naar een overtuigende uitbraak boven de weerstand op $120.000, wat een rally richting $130.000 of hoger zou kunnen ontketenen.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

De support blijft stevig in de zone tussen $111.000 en $115.000, wat samenvalt met eerdere weerstandsniveaus en vraagzones uit het fair value gap. Een ‘cup and handle’ patroon op de langere tijdsframes versterkt de verwachting van een voortzetting van de opwaartse trend, terwijl momentumindicatoren geen grote bearish divergentie laten zien.

Kortom, terwijl Bitcoin net onder een belangrijk weerstandsniveau consolideert, blijft de markt gespannen. Een doorbraak boven $120.000 kan een koersverwachting tot $146.000 bevestigen. Omgekeerd kan het niet vasthouden van de $116.000-zone leiden tot een retest van diepere supportniveaus. Voor nu is de trend opwaarts, met de bulls aan het roer. Oftewel, de gehele cryptomarkt lijkt de komende dagen te gaan herstellen.