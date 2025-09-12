Fibonacci niveaus wijzen Ethereum koers richting $9547

Ethereum heeft een duidelijke uitbraak laten zien uit een periode van consolidatie. De koersbeweging boven een belangrijke trendlijn wijst op een hernieuwde kracht in de ETH markt. De Ethereum koers staat nu rond $4500, een stijging van bijna 3% in de afgelopen 24 uur en meer dan 4% in de afgelopen week. Het all-time high ligt bij $4954. Kan de Ethereum koers binnenkort nog verder stijgen?

De Ethereum koers doorbreekt een neerwaartse trendlijn

Na weken van zijwaarts handelen brak de Ethereum koers recent uit een dalend wigpatroon. Dit patroon ontstaat wanneer lagere toppen en hogere bodems samenkomen in een steeds nauwere bandbreedte. Een uitbraak naar boven wordt dan vaak gezien als een signaal dat de bulls de controle overnemen.

Deze koersbeweging bracht Ethereum uit zijn eerdere consolidatiegebied. Bekende traders noemden dit een teken dat de ETH markt klaarstaat voor nieuwe stappen omhoog

$ETH $ETHUSD Ethereum – Breaking Out



Immediate Target: $4955



Price Targets: $5766, $6658, $9547



ETH is peaking above the trendline breaking out of the descending wedge/bullish pennant and launching off the volume shelf. Three indicators that show the move will likely be much… pic.twitter.com/n20kaj3W7x — Donald Dean (@donaldjdean) September 11, 2025

Belangrijke technische niveaus voor ETH prijs

Bij de huidige ETH marktstructuur zijn meerdere prijszones van belang:

Sterke steun. De bulls blijven actief tussen $4200 en $4400. Primair doel. $5766 prijs sluit aan bij belangrijke Fibonacci retracement niveaus. Uitgebreide projecties. $6658 en $9547 worden als verdere koersdoelen genoemd.

Deze niveaus bieden een routekaart voor mogelijke vervolgstappen. Fibonacci retracement is een methode waarbij koersbewegingen worden gemeten om potentiële draaipunten te bepalen.

Waarom Ethereum beter presteert dan Bitcoin

Meerdere factoren versterken de positie van Ethereum. Grote institutionele partijen blijven ETH tokens kopen, wat een fundament onder de ETH markt legt. Daarnaast heeft ETH de afgelopen weken beter gepresteerd dan BTC, wat duidt op een verschuiving van kapitaal richting de nummer twee van de cryptomarkt.

Ook het bredere sentiment in de cryptomarkt is verbeterd. De bulls vinden steeds meer steun bij positieve macrodata en een stabielere economische omgeving. Dit maakt het voor Ethereum eenvoudiger om technische barrières te doorbreken.

De Ethereum koers kan nieuwe all-time highs behalen

Als de ETH koers overtuigend boven het huidige all-time high van $4954 sluit, ligt $5766 als volgende target binnen bereik. Daarna komen langetermijnprojecties in beeld, met mogelijke stappen richting $6658 en zelfs $9547.

Boven die prijsniveaus kan het Ethereum token in een prijs ontdekkingsfase belanden, waar nieuwe all-time highs mogelijk zijn.

