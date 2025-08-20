FED woordvoerder bevestigt dat banken crypto mogen aanbieden: ‘digitale assets zijn legaal’

De Federal Reserve zet een historisch signaal: volgens vicevoorzitter Michelle Bowman mogen banken officieel crypto aanbieden. “Digitale assets zijn legaal,” benadrukte ze tijdens het Wyoming Blockchain Symposium.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de mainstream adoptie van crypto.

Bowman: Banken riskeren achterstand zonder crypto

De nieuwste vicevoorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve die toezicht houdt op Wall Street-banken, Michelle Bowman, hield dinsdag een cryptospeech die net zo goed uit de mond van een beleidsadviseur uit de sector had kunnen komen. Ze pleitte ervoor dat banken de opkomst van digitale activa omarmen, crypto opnemen in hun portfolio en dat de Fed regels opstelt die de sector niet in de weg staan.

Tijdens het Wyoming Blockchain Symposium waarschuwde Bowman dat banken die de verschuiving naar crypto niet omarmen ‘een kleinere rol zullen spelen in het financiële systeem in bredere zin’. Daarmee onderstreepte ze de al zichtbare verandering in houding van Amerikaanse banktoezichthouders ten opzichte van crypto.

Michelle Bowman geeft speech op het Wyoming Blockchain Symposium. Bron: Youtube

“Jullie sector heeft al te maken gehad met aanzienlijke fricties doordat toezichthouders onduidelijke standaarden, tegenstrijdige richtlijnen en inconsistente interpretaties van regelgeving toepasten,” zei ze. “We hebben een duidelijk, strategisch regelgevend kader nodig dat de adoptie van nieuwe technologieën faciliteert, waarbij erkend wordt dat het soms ontoereikend en ongepast is om bestaande richtlijnen zomaar toe te passen op opkomende technologie.”

In maart benoemde president Donald Trump Bowman tot vicevoorzitter voor toezicht, waarmee ze van haar eerdere bestuurszetel promoveerde. Ongeveer twee maanden geleden legde ze de eed af. Ze krijgt een leidende rol bij het opstellen en invoeren van regels voor stablecoins, zoals beschreven in de GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins). Haar recente uitspraken laten zien hoe sterk ze zich schaart achter de visie van de president om de technologie te stimuleren.

Fed kiest vier kernprincipes voor digitale activa

Bowman presenteerde vier kernprincipes die het nieuwe regelgevingskader voor digitale activa richting moeten geven.

Regulatoire zekerheid staat bovenaan de lijst en speelt in op zorgen uit de sector over investeringen in blockchainontwikkeling zonder duidelijke toezichtsnormen. Bowman vroeg zich af of bedrijven nog wel met banken willen samenwerken als toezicht vooral onzekerheid oproept, in plaats van dat ze alternatieven buiten het banksysteem zoeken.

Het tweede principe is maatwerk in regelgeving, waarbij toezichthouders gebruikssituaties moeten beoordelen op basis van specifieke omstandigheden, in plaats van steeds uit te gaan van worstcasescenario’s. De Fed moet de unieke kenmerken van digitale activa erkennen, ze onderscheiden van traditionele financiële instrumenten, en vermijden dat een one-size-fits-all benadering risico’s verkeerd inschat.

Consumentenbescherming vormt het derde principe en waarborgt dat klantgerichte producten voldoen aan bestaande consumentenwetgeving, inclusief het verbod op oneerlijke, misleidende of schadelijke praktijken. Kaders voor digitale activa moeten ook voldoen aan de Bank Secrecy Act en anti-witwasregels, terwijl tegelijkertijd de veiligheid en soliditeit van banken behouden blijft.

Tot slot benadrukt Amerikaanse concurrentiekracht het belang om de VS te positioneren als dé mondiale bestemming voor innovatie. Bowman waarschuwde dat het uitblijven van passende regelgevende structuren de langetermijnleiderspositie van de VS in de ontwikkeling van financiële technologie kan ondermijnen.

Wat betekent dit voor crypto adoptie?

Bowmans focus op duidelijke regels en maatwerk kan mainstream adoptie concreet versnellen. Banken durven eerder crypto-diensten aan te bieden als toezicht voorspelbaar is, terwijl consumentenbescherming vertrouwen wekt. Dit opent de weg voor stablecoins en tokenized assets in dagelijks betalingsverkeer, waardoor digitale activa echt onderdeel worden van de economie.