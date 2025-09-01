Fed rentebesluit in september cruciaal voor crypto – experts verwachten volatiliteit

In september staat het Fed-rentebesluit centraal, cruciaal voor de cryptomarkt. De kans op een renteverlaging ligt volgens de CME FedWatch-tool boven de 90%, wat de verwachtingen van meer liquiditeit en mogelijke koersstijgingen aanwakkert. Toch waarschuwen experts dat dit besluit ook voor extra volatiliteit kan zorgen, wat vragen oproept over de koersverwachting van Bitcoin ($BTC). In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Fed rentebesluit in september cruciaal voor crypto

De kans op een renteverlaging tijdens de volgende FOMC-vergadering in september staat opnieuw volop in de schijnwerpers. Waar eerder nog het idee leefde dat de Federal Reserve stabiliteit op de arbeidsmarkt en economische groei zou prioriteren na zwakke Payroll-data in augustus, wakkerde de scherpe stijging van de producentenprijsindex (PPI) kort daarna opnieuw de zorgen aan over aanhoudende inflatiedruk.

Tijdens zijn toespraak afgelopen vrijdag ging Jerome Powell rechtstreeks in op de economische zorgen en gaf hij aan dat ‘de basisverwachting en de verschuivende balans van risico’s mogelijk aanleiding geven om ons beleidsstandpunt aan te passen.’ Daarmee bevestigde de Fed-voorzitter vrijwel dat de centrale bank geneigd is de rente te verlagen.

De CME FedWatch-tool laat nu opnieuw een zeer hoge kans zien op een renteverlaging bij de volgende vergadering op 17 september. Volgens de tool is er 90,3% kans dat de rente wordt verlaagd naar een bandbreedte van 4,00%–4,25%. Het is pas de tweede keer dit jaar dat de tool een waarschijnlijkheid van meer dan 90% aangeeft, wat duidt op een sterke verwachting dat de markt eindelijk toegang krijgt tot lagere financieringskosten.

Renteverlaging kan Bitcoin nieuwe boost geven

Een andere belangrijke graadmeter voor hoe beleggers rentestanden inschatten, is de obligatiemarkt. Wanneer beleggers lagere rentes verwachten, stijgt de vraag naar bestaande obligaties met hogere vaste coupons, waardoor hun prijzen oplopen en de rendementen dalen.

Daarom fungeren scherpe dalingen in de rentes, zoals de recente beweging van 4,30% op 26 augustus naar 4,27% voor de Amerikaanse 10-jaars Treasury, vaak als realtime voorspeller van veranderende verwachtingen over het monetaire beleid.

Voor cryptobeleggers kan dit betekenen dat september een sterkere maand in de maak is. Lagere rentes zorgen immers voor goedkopere toegang tot kapitaal, wat de liquiditeit in de markt verhoogt en doorgaans leidt tot een positieve reactie van munten als Bitcoin. Laten we de koersactie van Bitcoin bekijken om zo een beter beeld te krijgen van de koersverwachting van crypto in september.

Wat gaat Bitcoin doen?

De afgelopen handelsweek begon slecht voor de grootste cryptocurrency. Bitcoin zakte namelijk op zondagavond nog van ruim $115.000 naar onder de $111.000 maandagochtend. Hoewel er een korte herstelpoging volgde tot $113.500, bleven de bears de druk opvoeren en daalde $BTC halverwege de week tot onder de $109.000.

Op donderdag probeerde de koers opnieuw te herstellen, maar ook deze bounce bleek onsuccesvol. Het neerwaartse momentum hield stand en zorgde voor extra verkoopdruk. Tijdens het weekend zakte $BTC daardoor onder de $108.000 en op maandagochtend zelfs nog iets verder, tot net boven de $107.000, het laagste niveau sinds 4 juli.

Na deze daling wist Bitcoin eindelijk op te veren en sindsdien is de koers met zo’n $2.500 gestegen. Op dit moment handelt $BTC rond de $110.000.

Voor nu is de marktkapitalisatie van Bitcoin gestabiliseerd net boven de $2,180 biljoen, terwijl de dominantie ten opzichte van altcoins op 56,2% staat. Het is dus afwachten hoe Bitcoin in de maand september zal reageren op externe marktfactoren maar op het moment van schrijven lijkt $BTC enige support te hebben gevonden.