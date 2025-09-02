Crypto Fear & Greed Index klimt naar 49 – sentiment verschuift van ‘angst’ naar ‘neutraal’

De Crypto Fear & Greed Index klimt naar 49 en markeert zo de verschuiving van angst naar neutraal sentiment. Dit wijst op herstellend vertrouwen in de markt. Met de mogelijke renteverlaging door de Fed en een historisch lage hoeveelheid Bitcoin ($BTC) op exchanges, neemt het bullish momentum toe. In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de koersverwachting van crypto.

Crypto Fear & Greed Index klimt naar 49

De Crypto Fear & Greed Index is verschoven naar neutraal terrein, wat duidt op een beweging weg van ‘fear’ en richting ‘neutral’. Deze verandering wijst op een volwassenere marktomgeving, waarin beleggers hun beslissingen steeds vaker baseren op fundamentele analyse in plaats van emotionele reacties. Voor investeerders kan dit een goed moment zijn om hun portfolio opnieuw te evalueren en een doordachte strategie te hanteren in deze neutrale fase.

De Crypto Fear & Greed Index, een breed erkende sentimentindicator in de cryptomarkt, is dus in neutraal gebied beland. Dit geeft aan dat de markt niet langer wordt gedomineerd door ‘fear’ of ‘greed’. De index werkt met een schaal van 0 tot 100, waarbij waarden boven 50 een bullish sentiment aangeven en waarden onder 50 bearish zijn. Een score van 50 staat voor een neutrale markt, waarin beide krachten in balans zijn.

De meest recente meting, op 28 augustus, kwam uit op 49, een stijging ten opzichte van 46 de dag ervoor, met een zevendaags gemiddelde van 48. Daarmee bevindt de bredere cryptomarkt zich duidelijk in neutraal gebied, zonder uitgesproken risicomijdend gedrag of overmatige euforie. Toch lijkt dit sentiment bullish te keren met meerdere belangrijke ontwikkelingen in september.

Fed hint op bullish momentum in september

Een belangrijke gebeurtenis die deze maand als katalysator kan fungeren, is de mogelijke renteverlaging in de Verenigde Staten. Nog geen twee weken geleden liet Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, tijdens zijn toespraak in Jackson Hole doorschemeren dat de rente wellicht nog voor het einde van het jaar wordt verlaagd.

Als dit gebeurt, wordt geld lenen goedkoper, wat de interesse in risicovolle activa (zoals Bitcoin) waarschijnlijk zal vergroten. Momenteel ligt de rente tussen de 4,25% en 4,5%. De laatste keer dat deze werd verlaagd, was in december 2024.

De volgende FOMC-vergadering van de Fed staat gepland voor september. Volgens Polymarket is er een kans van 83% dat de rente met 0,25% wordt verlaagd. De kans op een meer drastische verlaging met een halve procent ligt op slechts 3,6%, terwijl ‘geen verandering’ wordt ingeschat op 13%.

Daarnaast daalde de hoeveelheid $BTC op crypto exchanges een paar dagen geleden tot een nieuw dieptepunt in zeven jaar. Deze uitstroom van gecentraliseerde platformen laat zien dat steeds meer investeerders kiezen voor self-custody. Dit vermindert de directe verkoopdruk en kan worden geïnterpreteerd als een bullish signaal.

Wat gaat de cryptomarkt doen?

Bitcoin geeft vaak de richting van de markt aan, wat logisch is, aangezien het de grootste cryptomunt is en daarmee het sentiment bepaalt. Een belangrijke indicator hiervoor is de eerder besproken Fear & Greed Index, die in de afgelopen 24 uur is gestegen. Dit wijst erop dat het vertrouwen in de markt langzaam terugkeert. Beleggers schrijven september daardoor niet langer af als een zwakke maand, maar zien juist kansen, mede dankzij de mogelijke renteverlaging van de Federal Reserve.