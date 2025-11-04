Fear en Greed index daalt naar 21 – gaat crypto verder crashen?

Terwijl we in oktober een plotselinge crypto crash zagen, zien we ook deze maand dat crypto daalt aan het begin van de maand. Bitcoin is in een week tijd 9% verloren en ligt deze ochtend rond $104k. Deze daling had ook een grote invloed op altcoins, waarvan velen 20% of meer van hun waarde zijn verloren. Het marktsentiment heeft een dieptepunt bereikt en dat is te zien aan de crypto Fear & Greed Index.

Maar waarom daalt crypto vandaag? We kijken hier naar mogelijke oorzaken, wat dit betekent voor investeerders en of we nog een grotere crypto crash kunnen verwachten.

Fear & Greed Index waarschuwt voor grotere crypto crash

Aan het einde van oktober zagen we veel optimisme onder investeerders, in aanloop naar de laatste bijeenkomst van de Amerikaanse Federal Reserve. Maar na de renteverlaging, verdween het optimisme. De Fed is onzeker over een volgende renteverlaging in december en vanaf dat moment begon crypto te dalen.

In het afgelopen weekend wist Bitcoin nog rond $110k te consolideren, maar aan het begin van de werkweek, is Bitcoin verder gedaald. Ethereum, de grootste altcoin, is met bijna 6% gedaald en is het niveau van $3500 verloren. Crypto analisten maken zich zorgen over de markt, met name op korte termijn. Zo voorspellen ze dat Bitcoin daalt onder $100k voordat de situatie verbetert.

Het sentiment is zeer bearish op het moment. De crypto Fear & Greed Index ligt op ‘Extreme Fear’ bij 21. Dat is een van de laagste niveaus dat de index dit jaar heeft bereikt. Maar is dit een teken dat we nog een grote crypto crash krijgen?

Crypto Fear & Greed Index – Bron: Alternative.me

Historisch gezien is het een goed moment om te kopen wanneer angst heerst. Het omgekeerde is ook waar, wanneer hebzucht heerst, is dat juist een goed moment om te verkopen.

Komt er nog een crypto crash? Dat is zeker mogelijk. Maar als je investeert op lange termijn, hoef je assets niet per se op de bodem te kopen, zolang je maar in de buurt van de bodem zit. En de lage Fear & Greed Index suggereert dat we veel dichter bij de bodem dan bij de piek zitten.

Maar omdat de angst hoog is en een volgende crypto crash een grote negatieve invloed kan hebben op altcoins, kiezen slimme investeerders voor een Dollar-Cost Average (DCA) strategie. Daarmee kies je ervoor crypto te kopen in segmenten. In plaats van $500 in Ethereum te gooien, koop je bijvoorbeeld elke dag $10. Als crypto verder daalt, is je gemiddelde inkoopprijs lager dan wanneer je in bulk had gekocht.

Wat gaat crypto doen in november?

Een zeer lage Fear & Greed Index betekent dat het sentiment erg bearish is op het moment. Een verdere crypto crash is mogelijk, maar op momenten zoals deze kan er ook onverwachts een herstel komen.

Zie het als het omgekeerde van een bull run, waarin crypto koersen schijnbaar oneindig omhoog gaan, totdat de stijgingen plotseling stoppen. Mogelijk zien we aan het begin van november het omgekeerde hiervan. Koersen blijven dalen, totdat ze plotseling stoppen met dalen en voor een lange tijd niet meer zo laag gaan.

De Bitcoin koers is ongeveer 18% verloren sinds zijn piek van $126k aan het begin van oktober. Ook is hij voor het eerst sinds april duidelijk onder zijn 200-daagse gemiddelde (blauw) gebroken. Voor sommigen is dat een signaal voor het begin van een bear markt. Daarom is het zeker mogelijk dat BTC de komende dagen nog onder $100k breekt.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Maar met de groeiende crypto adoptie en het feit dat we sinds 2021 nog geen ‘echte’ bull run hebben gekregen, blijft voor velen de hoop er nog in. Ook experts verwachten dat crypto gaat stijgen aan het eind van dit jaar, wanneer grote investeerders hun portfolio’s herbalanceren met goud en BTC.

Kortom: we verwachten verdere dalingen op korte termijn, maar nog een grote comeback aan het eind van dit jaar. Als je op zoek bent naar snelle winst, zijn dit erg riskante tijden om crypto te kopen. Maar met een plan voor de langere termijn, is dit een uitstekend moment om crypto te kopen, zelfs als de markt vanuit hier nog verder daalt.

Je kan het risico beperken door een DCA-strategie te gebruiken, zodat je een lagere gemiddelde prijs hebt als crypto verder daalt. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.