Ethereum supply shock verwacht: exchange balances dalen naar 9-jarig dieptepunt

Hoelang duurt het nog voordat Ethereum naar een koers van $5k schiet? Volgens analisten niet lang, want de beschikbare Ethereum supply op crypto exchanges daalt steeds verder. De ETH exchange balances hebben nu een 9-jarig dieptepunt bereikt en geven daarmee aan dat er een tekort aan ETH kan komen. Wat voor invloed heeft dit op de Ethereum koers?

Ethereum supply shock op komst?

Gegevens van analytics platforms zoals Glassnode laten zien dat er steeds minder ETH beschikbaar is op bekende crypto exchanges zoals Coinbase, Binance, OKX en meer. Dit geeft niet alleen aan dat er steeds meer vraag is naar ETH, maar dat er een tekort kan ontstaan als gevolg.

Crypto analisten en investeerders kijken uit naar een Ethereum supply shock. Daarbij kan de ETH koers spontaan omhoog schieten wanneer de vraag hoog is, maar het aanbod laag. De crypto markt heeft er nu vier jaar op gewacht, maar we zijn in 2025 dichter bij een Ethereum all-time high dan de voorgaande jaren.

Steeds minder $ETH is beschikbaar op exchanges.

Bovendien is gisteren zo'n $218.60M aan $ETH gekocht via de Ethereum ETF's.



Is de supply shock van $ETH aanstaande? pic.twitter.com/3O4ZbLL3Xc — Cryptonews NL (@nlcryptonews) July 30, 2025

Er is vaak een lichte omgekeerde correlatie te zien tussen de ETH koers en de exchange balances. Dit zagen we ook in de bull run van 2021, toen een daling van de supply volgde met een stijging naar de all-time high van $4892.

Dit keer is de situatie echter anders. De lage supply wordt veroorzaakt door grote institutionele aankopen. Deze aankopen gaan vaak buiten exchanges om, waardoor ze niet direct een grote impact hebben op de koers. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

In 2021 was de altcoin wellicht overgewaardeerd op $4892, daarom volgde dat met een scherpe daling. Maar door de hoge institutionele interesse, is $5000 dit jaar waarschijnlijk niet te veel voor ETH. Ondanks volatiliteit op de markt, blijven de Amerikaanse spot Ethereum ETF’s extra inflows ontvangen. Als retail investeerders volgen, staat een nieuwe ETH all-time high mogelijk voor de deur.

Ethereum koers verwachting

De Ethereum koers ligt aan het eind van de ochtend op $3800 na een daling van 2,2% in de afgelopen 24 uur. Over de afgelopen 7 dagen laat ETH nog steeds een 3,1% stijging zien en over de afgelopen 30 dagen een 53% stijging.

Hoewel de Relative Strength Index (RSI) van Ethereum nog steeds op ‘overbought’ staat boven 70, krijgt ETH sinds begin deze maand nauwelijks de kans om te dalen. Meer en meer mensen lijken door te krijgen dat Ethereum simpelweg ondergewaardeerd was, in ieder geval tot aan $3800.

Boven $3800 zien we een toename van verkoopdruk in verhouding tot koopdruk. De stijging hierboven markeerde ook het punt waarop crypto begon met consolideren en stagneren.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Vandaag verwachten we extra volatiliteit door de bekendmaking van de Fed rentebeslissing en het delen van het Witte Huis crypto rapport. Maar hierna is het mogelijk dat Ethereum opnieuw probeert naar $4k te stijgen, een belangrijke weerstand die de weg blokkeert voor een nieuwe all-time high boven $4892.

Ethereum begint de nieuwe maand mogelijk rond $4k, maar door de dalende exchange balances kan ETH later dit jaar $6000 of meer waard worden. Vanuit hier betekent dat een stijging van ruim 50%.