Crypto whales kopen massaal – komt er een nieuwe rally in september?

Laatst bijgewerkt: September 1, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Crypto whales verschuiven miljarden en dat voedt speculatie over de hele markt. Waar eerder vooral Bitcoin ($BTC) centraal stond, stroomt nu steeds meer kapitaal richting Ethereum ($ETH) en andere altcoins. De GENIUS-wet versterkt dit vertrouwen en technisch oogt het beeld sterk. Toch blijft september historisch een lastige maand, wat de vraag oproept: komt er desondanks een nieuwe crypto rally? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Crypto whale ruilt Bitcoin in voor Ethereum

De ‘Bitcoin OG’ die in augustus begon met het verschuiven van zijn vermogen van $11,4 miljard naar Ether heeft afgelopen weekend opnieuw $ETH gekocht en bezit inmiddels voor $3,8 miljard aan de munt, blijkt uit on-chain data.

In zijn meest recente zet verkocht de Bitcoin-whale 4000 Bitcoin ter waarde van $435 miljoen, in ruil voor 96.859 spot Ether tijdens een koopgolf van 12 uur, aldus Lookonchain in een bericht op zondag.

This Bitcoin OG has sold 4,000 $BTC($435M) and bought 96,859 $ETH ($433M) spot over the past 12 hours.



In total, he has bought 837,429 $ETH($3.85B).https://t.co/RAEzClsCvr pic.twitter.com/ZUSDL1cIRm — Lookonchain (@lookonchain) August 31, 2025

De whale stortte vervolgens nog eens 1000 Bitcoin op de gedecentraliseerde exchange Hyperliquid op maandag, mogelijk om opnieuw Ether aan te kopen.

De blockchain-analysetool merkte de whale voor het eerst op 25 augustus en berekende dat zijn totale bezit op dat moment 100.784 Bitcoin bedroeg, goed voor meer dan $11,4 miljard tegen de huidige prijzen.

De ‘Bitcoin OG’ sluit zich hiermee aan bij een reeks andere whales die voor het eerst Bitcoin verruilen voor Ether. Analisten vertelden dat dit een teken is dat de markt volwassen wordt en dat whales diversifiëren in het licht van positieve regulatoire ontwikkelingen in de VS.

GENIUS-wet drijft whales richting altcoins

Henrik Andersson, chief investment officer van investeringsfirma Apollo Crypto, vertelt dat het lastig is om te weten wat individuele whales precies denken, maar dat er historisch gezien een rotatie in de markt plaatsvindt: van Bitcoin naar Ether en daarna naar de beste altcoins.

“Na de GENIUS-wet en pro-Amerikaanse regelgeving is er meer aantrekkingskracht richting sommige altcoins, vooral Ethereum. Het zou kunnen dat bepaalde whales ervoor kiezen om te diversifiëren gezien het positieve klimaat,” aldus Andersson.

In juli ondertekende president Donald Trump de GENIUS Act, de eerste federale wet in de VS die zich exclusief richt op payment stablecoins.

Volgens Andersson heeft Ether sindsdien duidelijk momentum opgebouwd. Op 24 augustus bereikte de token een nieuwe all-time high door boven de $4946 uit te stijgen, aldus CoinGecko. Op dit moment handelt Ether rond $4389, een daling van 1,2% in de afgelopen 24 uur. Laten we de koersverwachting van Ethereum beter bekijken.

Komt er een rally aan in september?

De geschiedenis van Ethereum laat zien dat een positieve augustusmaand bijna altijd werd gevolgd door een negatieve september.

Zo steeg $ETH in augustus 2020 met +25,3%, maar daalde het in september met −17%. In 2021 ging een winst van +35,6% in augustus vooraf aan een daling van −12,5%, en in 2023 volgde na een stijging van +13,4% in augustus een terugval van −11,3% de maand erna.

Ethereum maandelijkse rendementen index. Bron: CoinGlass

Dit patroon weerspiegelt de traditionele markten, waar september historisch gezien de zwakste maand is voor aandelen. Dat geldt ook voor de Amerikaanse benchmark, de S&P 500, die sinds 1928 gemiddeld een rendement van −1,2% in september laat zien.

Toch ziet het technische plaatje van Ethereum er bullish uit. Zo consolideert $ETH momenteel binnen een symmetrische driehoek op de 4-uursgrafiek, een patroon dat vaak voorafgaat aan scherpe uitbraken.

De structuur is gevormd na de sterke stijging in augustus, waarbij de prijs zich samenknijpt tussen lagere toppen en hogere bodems.

Ethereum koers. Bron: TradingView

Als $ETH erin slaagt boven de weerstandslijn van de driehoek uit te breken, projecteert het patroon een koersdoel rond de $5300, ruim 20% hoger dan de huidige niveaus.