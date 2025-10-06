Ethereum koers nadert weerstand bij $4775 terwijl whales blijven kopen

Ethereum koers blijft sterk boven $4500. Een bullish MACD en lage verkoopdruk brengen ETH dicht bij een mogelijke test van de all-time high.

De Ethereum prijs beweegt rond een belangrijk niveau na sterke ETH instromen van grote wallets en positieve technische signalen. Nieuwe data laat zien dat bijna alle ETH holders winst maken, terwijl de verkoopdruk opvallend laag blijft. Ook de MACD indicator toont een duidelijke bullish crossover, wat duidt op toenemende koopkracht. Wat doet de Ethereum koers hiermee?

Ethereum koers houdt stand boven sterke steunzone

De Ethereum koers blijft stevig boven de $4.500-zone, een gebied dat nu als belangrijke steun geldt. Dit niveau fungeerde eerder als weerstand, maar heeft zich omgevormd tot een basis waarop de bulls terugkeren. Het vasthouden van deze prijszone is volgens marktdata essentieel om de huidige trend te behouden.

Bijna 97% van alle adressen die ETH houden, staan momenteel in de winst. Historisch gezien betekent dit vaak dat beleggers beginnen met verkopen. Dit keer lijkt het echter anders. Ondanks de hoge winstmarges blijft de verkoopdruk laag, wat erop wijst dat veel Ethereum houders hun handelspositie willen aanhouden in plaats van winst te nemen.

Volgens on-chain analisten wijst dit op vertrouwen in een langere bullish fase. Ethereum profiteert bovendien van een breder optimisme op de cryptomarkt, waar ook andere voorname tokens stijgende volumes tonen.

Technische indicatoren bevestigen opwaartse trend in ETH koers

De Moving Average Convergence Divergence, kortweg MACD, is een populaire indicator die de sterkte en richting van een trend meet. Bij Ethereum toont deze een bullish crossover, wat inhoudt dat het korte termijn signaal boven het lange termijn signaal is gekomen. Dit is vaak een teken dat de koers meer opwaartse kracht krijgt.

De histogram balken van de MACD worden bovendien groter, wat een verdere bevestiging is dat de koopdruk toeneemt. Deze technische gegevens wijzen op een verschuiving van een consolidatiefase naar een nieuwe stijgende trend.

Marktvolgers merken ook op dat grote wallets, oftewel whales, hun ETH posities de afgelopen week verder hebben uitgebreid. Dit ondersteunt het idee dat institutionele en professionele investeerders vertrouwen houden in een verdere stijging van de Ethereum koers.

Weerstand bij $4775 blijft belangrijkste obstakel voor Ethereum

Boven de huidige steun van Ethereum ligt een duidelijke weerstand rond $4.775. Als de ETH koers daar overtuigend doorheen breekt, kan dat de deur openen naar een hernieuwde test van de all-time high rond $4.953. Zo’n doorbraak is volgens crypto-analisten een sterke bevestiging van een aanhoudende uptrend.

Zakt de Ethereum koers echter opnieuw onder de $4.500, dan kan er een tijdelijke correctie volgen richting lagere niveaus, mogelijk in de buurt van $4.200. Voorlopig tonen de meeste signalen echter nog steeds kracht, met stijgende handelsvolumes en positieve momentum indicatoren.

