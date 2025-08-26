Ethereum koers dicht bij $4950 weerstand met stijgend aantal actieve blockchain adressen

De Ethereum koers staat rond $4400. ETF instroom en 432.000 actieve blockchain adressen wijzen op sterke fundamentals voor de komende weken.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 26, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ethereum koers beweegt rond $4400 en staat daarmee dicht bij het all-time high van $4953. In de afgelopen 24 uur daalde de waarde met ongeveer 7%, terwijl de koers in de afgelopen week met circa 3% steeg. Over de afgelopen maand noteert Ethereum een stijging van bijna 18%. De totale marketcap ligt nu rond $552 miljard. Kan de ETH prijs binnenkort weer verder stijgen?

De Ethereum koers en institutionele instroom

Uit on-chain data blijkt dat grote investeerders via ETH ETF’s actief blijven. Op 25 augustus stroomde er volgens SoSoValue $341 miljoen naar deze fondsen. Het totaal beheerd vermogen van Ethereum ETF’s ligt nu boven de $30,5 miljard.

Eerder deze maand waren er kortstondige uitstroom periodes, maar die zijn inmiddels omgekeerd. Deze instroom toont aan dat vooral institutionele partijen vertrouwen houden in Ethereum. Deze producten maken het eenvoudiger voor traditionele beleggers om blootstelling te krijgen aan ETH tokens.

Een groei in actieve blockchain adressen op Ethereum

Naast de ETF’s groeit ook de activiteit op de Ethereum blockchain zelf. Het aantal actieve adressen is sinds mei 2024 gestegen van ongeveer 300.000 naar ruim 432.000. Dit wijst op meer gebruik van het netwerk en een grotere groep deelnemers.

Een stijging van actieve blockchain adressen betekent dat er meer transacties plaatsvinden en dat meer gebruikers interactie hebben met smart contracts en applicaties. In het verleden liep deze ontwikkeling vaak gelijk met periodes waarin de Ethereum koers langer opwaarts bleef bewegen.

Technische analyses van de ETH koers

Technisch gezien consolideert de Ethereum prijs na een mislukte poging om het all-time high te doorbreken. De Bollinger Bands, die de volatiliteit meten, zijn wijder geworden. Dit duidt op grotere prijsschommelingen.

De ETH prijs zakte vanaf de bovenste band terug richting het midden, rond $4400. Dat niveau fungeert nu als een steunlijn. Zolang de bulls erin slagen boven dit punt stand te houden, kan er opnieuw ruimte ontstaan voor een test richting $5000.

Meme coins als goed alternatief voor Ethereum

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!