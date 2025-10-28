Daalt de Ethereum koers naar $3900 door verkoop van 1,2 miljoen ETH door whales?

Grote Ethereum whales hebben, volgens on-chain data van Glassnode, sinds het derde kwartaal ongeveer 1,2 miljoen ETH verkocht. Deze uitstroom zet de markt onder druk terwijl de Federal Reserve renteverlagingen overweegt en beleggers wachten op goedkeuring van nieuwe ETH ETF’s. Deze combinatie houdt het marktsentiment gespannen. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder dalen?

Ethereum koers test opnieuw belangrijke prijszone rond $4340

De Ethereum koers daalde licht naar ongeveer $4140. Over de afgelopen week staat ETH echter nog steeds bijna 5% hoger. Het token beweegt daarmee opnieuw dicht bij de onderkant van het neerwaartse kanaal dat in 2024 werd gevormd.

Destijds zorgde een bounce rond $4360 voor een sterke koersrally. Nu ligt de ondergrens iets lager, rond $4340. Technische analisten noemen dit een belangrijk steunniveau. Als de Ethereum koers hier standhoudt, kan dit de basis vormen voor een herstel richting de middenlijn van het kanaal.

Indicatoren laten echter een gemengd beeld zien. De RSI staat rond 52, wat op een neutrale markt wijst. De MACD lijnen naderen een bearish kruising, wat betekent dat het momentum bij kopers afneemt. Het handelsvolume steeg de afgelopen week tot bijna 490.000 ETH, wat aangeeft dat er nog steeds veel activiteit is ondanks het afnemende optimisme.

Ethereum $ETH rebounded off the channel’s bottom and is now approaching the top around $4,360. https://t.co/QjARUrsvRP pic.twitter.com/ecaWTxVIk3 — Ali (@ali_charts) October 27, 2025

De whales nemen winst terwijl Ethereum Layer-2 groei afvlakt

On-chain data toont aan dat grote wallets hun posities verminderen. Sinds begin juli is er meer dan 1,2 miljoen ETH van whale adressen naar exchanges gestroomd.

Tegelijkertijd blijft de totale waarde die is vastgezet in Layer-2 netwerken zoals Arbitrum en Optimism rond de $55 miljard. Daar ontstaan spanningen door stijgende transactiekosten en lagere opbrengsten voor liquiditeitsverschaffers.

De verkoopdruk van de whales, samen met de druk op de Layer-2 sector, maakt de Ethereum markt kwetsbaar voor een terugval. Mocht de steun van ETH rond $4340 breken, dan ligt volgens crypto-analisten een koersdaling richting $3900 voor de hand, vergelijkbaar met de Ethereum correctie van vorig jaar.

