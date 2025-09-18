Ethereum koers test liquidatiezones: Breekt ETH door $4700?

De Ethereum koers beweegt rond $4600. Liquidatieclusters, een positieve funding rate en dalende ETH reserves sturen het marktsentiment.

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Citigroup heeft het koersdoel voor ETH vastgesteld op $4300 tegen het einde van 2025. Dat doel is opvallend, omdat de Ethereum koers eerder al boven dit niveau uitkwam en daarbij tekenen liet zien van sterke netwerkactiviteit. Tegelijkertijd wijzen on-chain gegevens zoals hogere staking inflows en dalende ETH exchange reserves juist op toenemende vraag. Wat voor invloed heeft dit nu op de Ethereum koers?

De Ethereum koers en ETH liquidaties op de markt

Gegevens over ETH liquidaties laten zien dat de bears grotere verliezen leden dan de bulls. Op meerdere exchanges werden shortposities ter waarde van ruim $9 miljoen geliquideerd, terwijl er voor ongeveer $6 miljoen aan longposities werd gesloten.

Dit betekent dat veel shorttraders uit de markt werden gedwongen. Zulke liquidaties zorgen vaak voor extra koopdruk, omdat deze posities automatisch worden gesloten.

Ook de longposities werden geraakt, wat aantoont dat de volatiliteit van ETH groot bleef. Liquidaties werken als een versneller voor koersbewegingen. Ze versterken zowel stijgingen als dalingen en zorgen dat de Ethereum koers sneller en heftiger reageert dan zonder leverage het geval zou zijn.

Belangrijke prijsniveaus voor de Ethereum koers

Een heatmap van Binance liet zien dat de liquidatieclusters geconcentreerd lagen tussen $4500 en $4700. Dit zijn prijsniveaus waar veel hefboomposities samenkomen. Als de Ethereum koers boven deze zone uitkomt, dan kan er een kettingreactie aan short liquidaties volgen.

Als deze zone meerdere keren wordt afgewezen, kan de verkoopdruk juist toenemen doordat de bears nieuwe posities openen.

Deze zones functioneren als magneet voor de ETH prijs. Traders zien hier vaak een strijdpunt tussen de bulls en bears. Het verloop in dit gebied bepaalt of de Ethereum koers ruimte krijgt om verder te stijgen of dat een terugval waarschijnlijker wordt.

Het ETH sentiment wordt weerspiegeld in de funding rates

Naast liquidaties geven de funding rates extra informatie over het marktsentiment. De Ethereum funding rate stond rond 0,005%. Dit betekent dat longposities een kleine vergoeding aan de shorts betaalden. Positieve funding rates tonen meestal aan dat er meer vraag is naar longposities en dat bulls bereid zijn te betalen om hun posities te behouden.

Omdat het percentage bescheiden bleef, lijkt er sprake van gestaag vertrouwen in plaats van overdreven speculatie. Het laat zien dat traders in de futuresmarkt hun ETH posities niet massaal afbouwen, ondanks het conservatieve koersdoel van Citigroup.

