Ethereum koers breekt uit patroon: Kan ETH $4000 bereiken?

Ethereum koers stijgt behoorlijk na grote aankopen van SharpLink en BitMine, terwijl BlackRock staking aan zijn Ethereum ETF wil toevoegen.

De Ethereum koers is flink gestegen na twee opvallende ontwikkelingen: SharpLink Gaming verhoogde zijn At-The-Market-faciliteit met $5 miljard en BlackRock wijzigde zijn Ethereum ETF om staking mogelijk te maken. Een dag eerder stroomde er al een all-time high van $500 miljoen naar het fonds.

SharpLink breidt ETH treasury uit tot boven 280.000 ETH

SharpLink Gaming, genoteerd op de Nasdaq, diende een aanvraag in om zijn bestaande At-The-Market-deal met Alliance Global Partners uit te breiden van $1 miljard naar $6 miljard. Volgens de toelichting is het doel om hiermee vooral de Ethereum reserves uit te breiden.

Het bedrijf bezit inmiddels meer dan 280.000 ETH en volgt daarmee het pad van andere bedrijven die hun treasury naar ETH omzetten.

BitMine en andere bedrijven kopen in snel tempo bij huidige Ethereum koers

Ook BitMine Immersion Technologies, een voormalig Bitcoin miner, bezit inmiddels meer dan 300.000 ETH, met een waarde van ruim $1 miljard. Eerder deze maand haalde BitMine $250 miljoen op via een private investeringsronde. Sindsdien is de waarde van hun holdings verdrievoudigd. De Founders Fund van Peter Thiel is een van de investeerders.

Andere beursgenoteerde bedrijven, zoals Bit Digital, BTCS en GameSquare, bouwen op vergelijkbare wijze een ETH treasury op. Hun strategie: het aantal ETH per aandeel verhogen via koersstijgingen en staking opbrengsten.

Volgens Strategic ETH Reserve hebben deze bedrijven sinds eind mei samen al meer dan 700.000 ETH gekocht.

BlackRock past ETF aan voor staking

BlackRock’s fondsbeheerder iShares wil staking toevoegen aan zijn Ethereum Trust (ETHA). Nasdaq diende hiervoor donderdag een formele aanvraag in bij de SEC.

Volgens Bloomberg analist James Seyffart wordt een definitieve beslissing pas in april 2026 verwacht, al is een goedkeuring in Q4 2025 niet uitgesloten. Ook partijen als Fidelity, Grayscale en Bitwise hebben vergelijkbare staking aanvragen ingediend.

De aanvraag kwam na een instroomrecord: woensdag stroomde er $500 miljoen naar het ETHA fonds. Volgens SoSoValue ging het totaal aan instroom in Amerikaanse Ethereum ETF’s die dag naar $726,74 miljoen. Er stroomde sinds april al meer dan $4 miljard in deze fondsen.

Ethereum koers breekt uit, $4000 binnen bereik

CoinGlass meldt dat er de afgelopen 24 uur voor $177,47 miljoen aan ETH futures is geliquideerd. Daarvan waren $100,11 miljoen shorts, wat extra opwaartse druk kan hebben veroorzaakt. Sinds 8 juli is de koers met meer dan 35% gestegen.

ETH brak uit boven een symmetrische driehoek en een oplopende broadening wedge. Na het doorbreken van $3470 test het de zone rond $3600. Als deze uitbraak aanhoudt, ligt $3740 als volgende weerstand. Boven dat niveau wordt $4000 het volgende doel, gebaseerd op een bullish pennant die zich sinds 8 mei ontwikkelt.

De RSI en Stochastic Oscillator staan echter beide in het overbought gebied, wat wijst op een mogelijke terugval na de recente prijsstijging. Toch blijft het bullish momentum intact zolang ETH boven de steunzones blijft: $3220 (stijgende trendlijn), de 14 daagse EMA en het niveau rond $2850.

Als de ETH koers hierdoor verder weet te stijgen, kan dit positief zijn voor Best Wallet, aangezien veel investeerders op zoek gaan naar geavanceerde tools om hun trades te beheren en winsten te maximaliseren.

