Ethereum koers krijgt steun van 1,2 miljoen ETH inflow, terwijl de RSI op 33 staat

De Ethereum koers staat rond $4000. Accumulators kochten 1,6 mln tokens terwijl de open interest daalt en RSI en MACD op afkoeling wijzen.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 27, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Volgens CryptoQuant stroomden er op 18 september ongeveer 1,2 miljoen Ethereum tokens naar zogenoemde accumulator wallets. Een week later kwam daar nog eens 400.000 ETH in één dag bij. Deze wallets kopen alleen maar en verkopen nooit. Daarmee lijken ze sterk op institutionele beleggers en longterm holders die inzetten op de toekomst van Ethereum. Wat doet de Ethereum koers hiermee?

Ethereum koers en de groei van accumulator wallets

De beweging van 1,2 miljoen ETH tokens is de grootste instroom ooit in dit type wallets. Zulke wallets zijn belangrijk omdat ze geen verkoopdruk veroorzaken. Hun strategie is simpel: tokens kopen en holden.

Op 25 september volgde opnieuw een opvallende transactie van 400.000 tokens. Dit wijst op de toenemende overtuiging van grotere marktspelers. Voor Ethereum kan dit betekenen dat er een stevige basis wordt gelegd, zelfs terwijl de handel in ETH derivaten juist tekenen van afkoeling laat zien.

De actuele Ethereum koers staat rond $4000. In de afgelopen 24 uur steeg de prijs licht. Op week- en maandbasis staat Ethereum echter ongeveer 10% lager. Het all-time high ligt op $4953

De ETH koers en dalende open interest

Tegelijkertijd is de open interest in de ETH derivatenmarkt flink gedaald. Binnen enkele dagen zijn er miljarden aan leverage uit de markt gehaald. Zulke bewegingen ontstaan vaak wanneer handelsposities van traders worden geliquideerd. Het gevolg is dat er minder speculatief kapitaal aanwezig blijft.

Een lagere open interest kan positief zijn voor de stabiliteit, omdat het aantal risicovolle posities afneemt. Hierdoor ontstaat een schonere basis waarop nieuwe trends kunnen ontstaan.

Technische indicatoren van ETH wijzen op afkoeling

Naast de daling in open interest geven ook technische signalen van ETH een beeld van afkoeling. De Relative Strength Index, kortweg RSI, staat rond 33. Dit wijst op een oversold situatie, waarbij de verkoopdruk tijdelijk sterker is geweest dan de koopdruk.

De Moving Average Convergence Divergence, oftewel MACD, blijft negatief maar laat een vlakker verloop zien. Dat betekent dat het neerwaartse momentum van Ethereum afzwakt.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!