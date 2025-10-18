Breekt Ethereum koers snel door de $4000 nu de RSI en MACD oversold zijn?

Ethereum koers beweegt rond $3870. On-chain data toont capitulatie bij shortterm holders en meer vertrouwen bij langetermijninvesteerders.

De Ethereum prijs bewoog deze week kort onder $4.000 en stabiliseerde rond $3.870. Volgens on-chain data bevinden veel kortetermijnhouders van ETH zich in een verliespositie, wat op capitulatie duidt. Zulke fasen gaan vaak vooraf aan herstelmomenten, omdat de verkoopdruk afneemt en nieuwe kopers instappen. Wat valt er hierdoor van de Ethereum koers te verwachten?

Ethereum koers toont steun na capitulatie

De STH NUPL, een on-chain indicator die winst en verlies van korte termijninvesteerders meet, staat in de capitulatie zone. Dat betekent dat de meeste recente kopers hun ETH met verlies verkopen. In eerdere marktcycli zorgde dit voor prijsstabilisatie, omdat de verkoopdruk afnam zodra zwakke handen hun handelspositie verlieten.

Glassnode data toont een vergelijkbaar patroon als bij eerdere bodems. Wanneer shortterm traders capituleren, worden hun ETH tokens door langetermijn holders gekocht. Deze groep verkoopt minder snel, waardoor de Ethereum koers minder volatiel wordt.

Meer vertrouwen zichtbaar bij Ethereum holders

De HODL waves laten zien dat de meerderheid van de investeerders hun ETH blijft vasthouden. Slechts een klein deel heeft de afgelopen week zijn Ethereum tokens verkocht. Opvallend is dat veel kortetermijnhouders zijn doorgeschoven naar de categorie van drie tot zes maanden, die nu bijna 12% van de totale ETH supply bezit. Dat wijst op meer vertrouwen in een toekomstig herstel.

Volgens analisten van CryptoQuant bevestigen deze verschuivingen dat investeerders ondanks de recente prijsdaling niet in paniek raken. De Ethereum koers daalde licht in de afgelopen 24 uur, maar steeg bijna 3% ten opzichte van een week geleden. Op maandbasis staat ETH nog wel circa 16% lager.

Technische signalen wijzen op herstelkansen voor ETH

De grafiek toont steun rond $3740. Dat niveau werd kort getest, waarna de bulls de ETH prijs opnieuw boven dit punt brachten. Als de Ethereum koers boven deze zone blijft, kan een stijging richting $4000 volgen. Boven dat niveau ligt weerstand bij $4200, waar eerder verkoopdruk optrad.

De RSI en MACD bewegen in een oversoldzone, wat historisch gezien vaak samenvalt met lokale bodems. Zulke signalen versterken het beeld dat de verkoopfase mogelijk is uitgewerkt.

Zolang de lange termijnholders echter blijven holden, lijkt een koersherstel richting $4.000 een realistisch scenario voor Ethereum.

