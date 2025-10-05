Ethereum koers nadert $4953 all-time high terwijl RSI en MACD kracht tonen

De Ethereum koers beweegt rond $4480 met stijgende RSI, MACD en Stochastic RSI, terwijl steun stand houdt en de weg naar ATH open blijft.

De Ethereum koers blijft stevig boven de zone van $4480. Dit gebied, dat eerder sterke weerstand vormde, fungeert nu als steunpunt voor de volgende fase van groei. Meerdere indicatoren, waaronder de RSI, Stochastic RSI en MACD, laten opnieuw signalen van opwaartse kracht zien. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Ethereum koers vormt opnieuw sterk technisch patroon

De RSI, een veelgebruikte momentum indicator, blijft stabiel rond het niveau van 50. Dit wijst op een gezonde balans tussen vraag en aanbod, waarbij kopers de controle behouden. De Stochastic RSI, die de snelheid van koersveranderingen meet, draait weer omhoog vanuit een oversold positie. Dat wijst erop dat er ruimte is voor nieuwe koopdruk.

Tegelijk toont de MACD, een indicator die de kracht en richting van trends meet, een lichte buiging omhoog. Wanneer de signaallijnen elkaar kruisen, kan dit duiden op een verschuiving naar positief momentum. Volgens marktanalisten is die combinatie van indicatoren vaak een vroeg teken van een aanhoudende koersstijging.

De ETH prijs beweegt zich momenteel in de zone rond $4.480. Zolang deze steunzone standhoudt, blijft de kans groot dat het momentum zich verder ontwikkelt. De vorige keer dat Ethereum een vergelijkbaar patroon liet zien, leidde dat tot een forse stijging richting nieuwe all-time highs.

De technische structuur lijkt sterk op de ETH rally in juli

Crypto-analist CrypFlow wijst erop dat de huidige ETH koersbeweging sterk lijkt op de situatie van begin juli 2025. Toen bewoog Ethereum eerst zijwaarts rond $2.000, waarna een krachtige prijsstijging van 135% volgde richting $4.500.

Ook toen bleef de RSI stabiel op 50, terwijl de Stochastic RSI en MACD gelijktijdig naar een positieve trend draaiden. Deze combinatie van signalen vormde de basis voor een langdurige opwaartse beweging. Volgens CrypFlow vertoont de huidige grafiek dezelfde opbouw, wat erop wijst dat de Ethereum koers opnieuw klaar kan staan voor een vergelijkbare impuls.

$ETH (5D) – New ATH's in sight?



Back in July, ETH gave us the perfect setup:

🔹 RSI holding the 50 level

🔹 Stoch RSI flipping bullish

Result? +135% rally. 🚀



Now… the same signal just fired again.

If history repeats, ETH could be staring at $9K.👀#Ethereum #ETH pic.twitter.com/HTKlzgcP5U — CrypFlow 📉📈 (@_Crypflow_) October 4, 2025

Ethereum koers wordt gesteund door macrofactoren

Naast de technische signalen spelen ook fundamentele factoren een rol. Institutionele partijen vergroten hun blootstelling steeds meer aan ETH, terwijl de regelgeving in de Verenigde Staten en Europa duidelijker wordt. Deze combinatie vergroot het vertrouwen van grote investeerders en zorgt voor een stabieler instroomklimaat.

President Trump heeft Ethereum bovendien toegevoegd aan zijn persoonlijke investeringsportefeuille. Dat detail kreeg veel aandacht, omdat het de zichtbaarheid van ETH als financieel actief vergroot. Volgens crypto-analist Ash Crypto versterkt dit de positie van Ethereum als een belangrijk macro-asset voor het laatste kwartaal van 2025.

$ETH is probably one of the best macro assets for Q4.



➡️ Institutional adoption



➡️ Regulatory clarity



➡️ Majority of Trump's portfolio is in ETH



➡️ Large institutions building on Ethereum.



And yet, ETH is 10% below its 2021 ATH.



Do what you can with this information. pic.twitter.com/b7rh7et0Xp — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 4, 2025

De samenloop van institutionele adoptie, een duidelijk beleid en een groeiende activiteit op het Ethereum netwerk zorgt ervoor dat de ETH koers goed gepositioneerd blijft voor toekomstige groei.

