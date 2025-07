Ethereum koers richt zich op $4400 breakout na bullish consolidatie

De Ethereum koers klom deze ochtend voor het eerst sinds december 2024 boven $3900. ETH nadert nu een belangrijke weerstand bij $4000 en een breuk hierboven volgt mogelijk met een extra 10% pump naar $4400. Ondertussen bereikt de Open Interest van deze altcoin het hoogste punt in jaren. Wat gaat Ethereum doen met deze positieve signalen?

Aan het einde van deze maandagochtend kijken we naar een belangrijke weerstand voor Ethereum en waarom een breakout hierboven extra bullish is voor de grootste altcoin.

Ethereum Open Interest bereikt toppunt

Hoewel de Ethereum koers sinds 2021 geen nieuwe all-time high heeft neergezet boven $4892, groeit de Open Interest (OI) steeds verder. Recente gegevens van Coinglass wijzen op een totaal van $57,7 miljard aan OI op bekende crypto exchanges.

Een hogere OI wijst erop dat traders meer interesse tonen in Ethereum, maar dat hoeft niet gelijk te betekenen dat dit voor extra bullish druk zorgt. Traders kunnen zowel longs als shorts openen, wat over het algemeen een balans creëert.

Ethereum Open Interest – Bron: Coinglass

Hoewel de verhouding tussen long en shorts soms sterk uit balans raakt, beweegt deze vaak rond 50% voor beide posities.

De Long/Short Ratio van Coinglass brengt deze balans in kaart; zoals je kunt zien in de onderstaande figuur beweegt dit vlak rond de middenlijn. Op het moment zijn traders vooral bullish, wat leidt tot een verhouding van 1,04. Dit houdt in dat 51% van de posities longs zijn en 49% shorts. Het sentiment onder traders is dus licht-bullish aan de start van de nieuwe week.

Ethereum Long/Short Ratio – Bron: Coinglass

Dit ondersteunt ook de recente koersbewegingen van Ethereum en de eerste keer dat Ethereum stijgt boven $3900 sinds het einde van 2024. Nu nadert ETH het niveau van $4000, een cruciale weerstand die de altcoin meerdere keren heeft weerhouden van een nieuwe all-time high sinds 2021.

Ethereum koers klaar voor pump richting $4400 na bullish breakout

De Ethereum koers probeerde in 2024 tot drie keer toe naar een nieuwe all-time high te stijgen, maar werd gestopt rond het psychologische niveau van $4000. Dit wordt Ethereum’s vierde poging om boven $4000 te breken. Met de huidige bullish druk zijn verwachtingen hoog dat het dit keer gaat lukken.

Niet alleen is de institutionele interesse veel hoger geworden voor ETH, ook staan er belangrijke ontwikkelingen te wachten voor crypto.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Wat gaat Ethereum doen bij een stijging boven $4000? Als ETH hier duidelijk boven kan blijven, volgt er mogelijk een extra 10% pump naar $4400. Als de altcoin hier weet te consolideren, volgt er zo vroeg als in augustus een nieuwe all-time high boven $4892.

Traders en investeerders letten goed op het niveau van $4k, omdat vanuit hier slechts twee grote weerstanden ETH weerhouden van het stijgen naar een nieuwe all-time high. Na $4k hoeft ETH enkel door $4400, het hoogtepunt van mei 2021, en $4892 te breken voor een record tegenover de Amerikaanse dollar.

Volgt er voor de vierde keer een rejection? Dan dreigt ETH te dalen richting support bij $3770 en $3640. Als Ethereum stijgt naar $4000, zijn de komende dagen en weken erg spannend. De altcoin is in een maand tijd 60% omhoog gegaan in waarde en als deze blijft stijgen, komen er mogelijk steeds meer nieuwe investeerders naar de cryptomarkt.