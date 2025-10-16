BTC $110,513.09 -0.43%
ETH $4,009.70 0.44%
SOL $193.18 -2.49%
PEPE $0.0000071 -0.57%
SHIB $0.000010 -0.27%
BNB $1,174.35 0.51%
DOGE $0.19 -1.99%
XRP $2.42 -0.92%
Cryptonews Koers verwachtingen

Ethereum koers vormt Power of 3 patroon met kans op uitbraak boven $4500

eth koers ethereum koers
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
De Ethereum koers beweegt rond $4000 na ETH ETF instroom van $500 mln. Traders volgen Power of 3 patroon dat een uitbraak kan inluiden.
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Auteur
Dirk van Haaster
Auteur
Dirk van Haaster
Over de schrijver

Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te...

Auteursprofiel
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Laatst bijgewerkt: 
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
Ethereum koers Power of 3 uitbraak

Ethereum staat op een technisch interessant punt, nu de ervaren trader @Crypto_ROD een zogenoemde Power of 3 structuur ziet ontstaan. Deze formatie wijst op het verzamelen van liquiditeit. De Ethereum koers beweegt daardoor in een prijszone waar een ommekeer mogelijk is. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Ethereum koers toont Power of 3 structuur

De zogenoemde Power of 3 strategie komt uit het ICT tradingmodel en beschrijft drie opeenvolgende fasen: accumulatie, manipulatie en distributie. Grote marktpartijen kunnen in deze fasen liquiditeit opbouwen, zwakkere posities uitschudden en vervolgens de richting bepalen.

Deze three tap setup beschrijft drie opeenvolgende aanrakingen van een cruciale steun- of weerstandszone voorafgaand aan een uitbraak.

Volgens @Crypto_ROD wijst de huidige structuur op een mogelijke koersbeweging richting $4.500 tot $4.800, mits deze steunzone standhoudt. Zijn analyse noemt dit het Point of Failure, oftwel het moment waarop zwakke handen capituleren en nieuwe kopers de markt betreden.

Ethereum koers onder druk door macro-economische factoren

Tegelijkertijd blijft de markt onder invloed van macro-economische factoren. Signalen van de Federal Reserve over toekomstige renteveranderingen zorgen voor onzekerheid onder traders.

De ETH ETF stromen blijven eveneens een belangrijke factor. De instroom in de iShares Ethereum Trust van BlackRock bereikte onlangs ongeveer $500 miljoen, wat volgens marktdata wijst op aanhoudende institutionele interesse.

De Dencun upgrade versterkt dat beeld. Deze update verbetert de efficiëntie van rollups door het gebruik van zogenoemde data blobs en verlaagt daarmee de kosten voor Layer-2 transacties. De gemiddelde staking rendementen liggen bovendien inmiddels boven 5%, wat Ethereum aantrekkelijker maakt voor lange termijn holders.

De Ethereum koers staat rond $4000, na een daling van bijna 11% over de afgelopen maand. Het all-time high ligt op $4953.

Technische context en marktpositie Ethereum

Hoewel het Power of 3 patroon populair is binnen de ICT community, blijft het succes van Ethereum sterk afhankelijk van de bredere marktomstandigheden. Eerdere backtests tonen aan dat deze setup vaak effectief is, maar macro-economische schokken of onverwachte regelgeving kunnen de uitkomst snel veranderen.

Toch blijft de fundamentele basis van Ethereum solide. Het netwerk ondersteunt nog altijd het grootste deel van de DeFi toepassingen, NFT projecten en talloze Layer-2 netwerken. Zolang de Ethereum koers boven de psychologische grens van $4.000 blijft, zien analisten ruimte voor een volgende opwaartse beweging.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!

Logo

Betrouwbaarheid

In het artikel
Ethereum
ETH
$4,010
0.44 %
Ethereum

2M+

maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd

250+

guides en reviews

8

jaar actief op de markt

70

internationale auteurs
editors
+ 66 meer
Lijst van schrijvers

Beste crypto ICO's

Ontdek trending tokens die nog in de presale zitten — vroege kanshebbers met potentie

Marktoverzicht

  • 7d
  • 1m
  • 1j
Marktkapitalisatie
$3,951,220,620,348
-9.32
Meest populaire coins

Meer artikelen

Koers verwachtingen
BlackRock sluit $40B AI deal – enorm BTC koers en Bitcoin miner effect
Bart Klammer
Bart Klammer
2025-10-16 13:40:00
Koers verwachtingen
Chainlink waarschuwing: LINK koers kan 15% dalen vandaag
Rutger Kant
Rutger Kant
2025-10-16 11:05:00
Dirk van Haaster
Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te schrijven.
Lees meer
Crypto News in numbers
editors
Lijst van schrijvers + 66 meer
2M+
maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd
250+
guides en reviews
8
jaar actief op de markt
70
internationale auteurs