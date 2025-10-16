Ethereum koers vormt Power of 3 patroon met kans op uitbraak boven $4500

De Ethereum koers beweegt rond $4000 na ETH ETF instroom van $500 mln. Traders volgen Power of 3 patroon dat een uitbraak kan inluiden.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 16, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Ethereum staat op een technisch interessant punt, nu de ervaren trader @Crypto_ROD een zogenoemde Power of 3 structuur ziet ontstaan. Deze formatie wijst op het verzamelen van liquiditeit. De Ethereum koers beweegt daardoor in een prijszone waar een ommekeer mogelijk is. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Ethereum koers toont Power of 3 structuur

De zogenoemde Power of 3 strategie komt uit het ICT tradingmodel en beschrijft drie opeenvolgende fasen: accumulatie, manipulatie en distributie. Grote marktpartijen kunnen in deze fasen liquiditeit opbouwen, zwakkere posities uitschudden en vervolgens de richting bepalen.

Deze three tap setup beschrijft drie opeenvolgende aanrakingen van een cruciale steun- of weerstandszone voorafgaand aan een uitbraak.

Volgens @Crypto_ROD wijst de huidige structuur op een mogelijke koersbeweging richting $4.500 tot $4.800, mits deze steunzone standhoudt. Zijn analyse noemt dit het Point of Failure, oftwel het moment waarop zwakke handen capituleren en nieuwe kopers de markt betreden.

$ETH Po3 into 3 tap setup



Market is a scam if it fails pic.twitter.com/yHjyGXblXR — Crypto-ROD (@Crypto_R0D) October 15, 2025

Ethereum koers onder druk door macro-economische factoren

Tegelijkertijd blijft de markt onder invloed van macro-economische factoren. Signalen van de Federal Reserve over toekomstige renteveranderingen zorgen voor onzekerheid onder traders.

De ETH ETF stromen blijven eveneens een belangrijke factor. De instroom in de iShares Ethereum Trust van BlackRock bereikte onlangs ongeveer $500 miljoen, wat volgens marktdata wijst op aanhoudende institutionele interesse.

De Dencun upgrade versterkt dat beeld. Deze update verbetert de efficiëntie van rollups door het gebruik van zogenoemde data blobs en verlaagt daarmee de kosten voor Layer-2 transacties. De gemiddelde staking rendementen liggen bovendien inmiddels boven 5%, wat Ethereum aantrekkelijker maakt voor lange termijn holders.

De Ethereum koers staat rond $4000, na een daling van bijna 11% over de afgelopen maand. Het all-time high ligt op $4953.

Technische context en marktpositie Ethereum

Hoewel het Power of 3 patroon populair is binnen de ICT community, blijft het succes van Ethereum sterk afhankelijk van de bredere marktomstandigheden. Eerdere backtests tonen aan dat deze setup vaak effectief is, maar macro-economische schokken of onverwachte regelgeving kunnen de uitkomst snel veranderen.

Toch blijft de fundamentele basis van Ethereum solide. Het netwerk ondersteunt nog altijd het grootste deel van de DeFi toepassingen, NFT projecten en talloze Layer-2 netwerken. Zolang de Ethereum koers boven de psychologische grens van $4.000 blijft, zien analisten ruimte voor een volgende opwaartse beweging.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!