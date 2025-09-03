BTC $111,602.84 1.99%
Cryptonews Koers verwachtingen

Ethereum koers toont bearish OBV patroon: steun rond $3200 belangrijk

De Ethereum koers staat onder druk door een bearish Head and Shoulders patroon in de OBV, met steun rond $3200 en weerstand bij $3800.
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
Ethereum koers OBV patroon steun belangrijk

De Ethereum koers beweegt rond belangrijke prijsniveaus terwijl de volume indicatoren een bearish patroon laten zien. In de On-Balance Volume (OBV) is een Head and Shoulders structuur zichtbaar. Dit is een klassiek signaal dat de koopdruk afneemt. De OBV staat nu rond 12,22 miljoen, wat aangeeft dat minder traders tokens kopen bij de recente prijsstijgingen. Wat betekent dit voor de ETH koers?

Handelsvolume analyse van de Ethereum koers

Ondanks zijn eerdere kracht blijft de Ethereum koers moeite houden om verder omhoog te duwen. De weerstand rond $3800 tot $3900 vormt een zone waar de bulls meer koopvolume moeten brengen om een duidelijke doorbraak te forceren.

De huidige OBV-structuur wijst echter op het tegenovergestelde: de aanvoer van kooporders neemt af, terwijl de verkopers sterker aanwezig lijken. In de technische analyses geldt een Head and Shoulders patroon vaak als een voorbode van een koersdaling, vooral wanneer dit op de OBV verschijnt.

De strijd tussen de bears en bulls op de koersgrafieken

Voor de bulls is de opdracht duidelijk: het doorbreken van dit patroon door nieuw koopvolume aan te trekken. Lukt dat niet, dan kunnen de bears de overhand nemen. In dat scenario ligt de eerstvolgende steunzone rond $3200, een niveau dat eerder meerdere keren standhield.

De bears zien het huidige OBV-patroon als bevestiging dat de recente koersstijging niet door voldoende nieuwe kopers gedragen werd. De bulls hopen daarentegen dat de structuur een zogenoemde schijnuitbraak blijkt te zijn, oftewel een valse uitbraak die juist vertrouwen kan terugbrengen als het volume weer stijgt.

Hoe marktdynamiek de Ethereum koers beïnvloedt

De Ethereum koers volgt niet alleen technische patronen, maar ook bredere marktfactoren. De dominantie van Bitcoin, liquiditeit in de markt en het gebruik van leverage door grote ETH traders kunnen het koersverloop ook behoorlijk beïnvloeden.

Daarnaast speelt de vraag naar toepassingen binnen DeFi een rol, omdat die direct samenhangt met de activiteit op het Ethereum netwerk. Daarom blijft ETH niet alleen een kwestie van koersgrafieken, maar ook een spiegel van het bredere vertrouwen in digitale infrastructuur en financiële innovatie.

Meme coins als goed alternatief voor Ethereum

Voor investeerders die op zoek zijn naarpotentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!

