BTC $111,852.44 1.61%
ETH $3,944.51 0.80%
SOL $193.36 1.54%
PEPE $0.0000071 1.50%
SHIB $0.000010 0.43%
BNB $1,114.92 0.30%
DOGE $0.19 1.22%
XRP $2.58 3.96%
Cryptonews Koers verwachtingen

Ethereum koers wankelt rond $3900 terwijl longterm holders hun ETH verkopen

eth koers ethereum koers
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Auteur
Dirk van Haaster
Auteur
Dirk van Haaster
Over de schrijver

Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te...

Auteursprofiel
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Laatst bijgewerkt: 
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
Ethereum koers longterm holders ETH verkopen

De afgelopen 24 uur laten on-chaincijfers een opvallende verschuiving zien in het gedrag van ETH holders. Uit nieuwe data blijkt dat langetermijnhouders hun Ethereum beginnen te verkopen. De metric Coin Days Destroyed (CDD), die meet hoeveel oude coins in beweging komen, is sterk gestegen. Het gaat om de grootste stijging in ruim twee maanden. Zal de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder dalen?

Ethereum koers blijft in belangrijke prijszone schommelen

De Ethereum koers beweegt al enkele dagen zijwaarts rond $3900, met dagelijkse schommelingen van ongeveer 1%. De weerstand bij $4000 blijft voorlopig onaangetast, terwijl de steunzone rond $3800 standhoudt en verdere dalingen opvangt.

Volgens crypto-analisten wijst het beperkte prijsverschil op vermoeidheid onder ETH traders. Het grootste deel van de handelsvolumes komt uit kortetermijnhandel, terwijl grote wallets juist minder actief worden. Die terughoudendheid maakt het voor de bulls lastig om het momentum te herwinnen.

On-chain data toont een dalend vertrouwen bij langetermijnholders

De stijging van de CDD metric geeft aan dat ‘oudere’ ETH coins, die lange tijd niet verplaatst werden, nu wel worden verkocht. Dit zijn vaak tokens van investeerders die al meerdere Ethereum marktcycli hebben meegemaakt.

Hun beslissingen hebben daardoor een groot psychologisch effect op de markt. Wanneer deze groep ETH verkoopt, interpreteren andere marktdeelnemers dat vaak als een teken van afnemend vertrouwen.

De verkoop door deze longterm holders vergroot het beschikbare ETH aanbod op de markt. Tegelijkertijd laat de Exchange Netflow zien dat er opnieuw Ethereum richting handelsplatformen beweegt. Dat betekent dat meer ETH tokens klaarstaan om verkocht te worden, wat extra druk legt op de Ethereum koers.

Ethereum CDD. | Source: Glassnode

Technische signalen bevestigen zwak momentum Ethereum

De Relative Strength Index (RSI) blijft onder de 50, wat duidt op een overheersende verkoopdruk. Dit betekent dat er minder vraag is bij stijgende candles en dat de bulls hun kracht verliezen. Voorlopig is er geen signaal zichtbaar van een structurele trendomslag.

Pas wanneer de Ethereum koers overtuigend, met een toenemend handelsvolume, boven $4.000 sluit, kan het technische beeld verbeteren. Zolang dit niet gebeurt, blijven de bears in controle en bestaat de kans op een test van lagere niveaus.

ETH Price RSI. | Source: TradingView

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!

Logo

Betrouwbaarheid

In het artikel
Ethereum
ETH
$3,945
0.80 %
Ethereum

2M+

maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd

250+

guides en reviews

8

jaar actief op de markt

70

internationale auteurs
editors
+ 66 meer
Lijst van schrijvers

Beste crypto ICO's

Ontdek trending tokens die nog in de presale zitten — vroege kanshebbers met potentie

Marktoverzicht

  • 7d
  • 1m
  • 1j
Marktkapitalisatie
$3,959,673,509,506
3.18
Meest populaire coins

Meer artikelen

Industry Talk
Standard Chartered: BTC koers kan onder $100k dalen voor enorme bull run
Bart Klammer
Bart Klammer
2025-10-25 09:00:00
Koers verwachtingen
Bitcoin koers herstelt naar $111.000 terwijl Dolphin investeerdersgroep 680.000 BTC koopt
Dirk van Haaster
Dirk van Haaster
2025-10-25 07:45:00
Dirk van Haaster
Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te schrijven.
Lees meer
Crypto News in numbers
editors
Lijst van schrijvers + 66 meer
2M+
maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd
250+
guides en reviews
8
jaar actief op de markt
70
internationale auteurs