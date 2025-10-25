Ethereum koers wankelt rond $3900 terwijl longterm holders hun ETH verkopen

De afgelopen 24 uur laten on-chaincijfers een opvallende verschuiving zien in het gedrag van ETH holders. Uit nieuwe data blijkt dat langetermijnhouders hun Ethereum beginnen te verkopen. De metric Coin Days Destroyed (CDD), die meet hoeveel oude coins in beweging komen, is sterk gestegen. Het gaat om de grootste stijging in ruim twee maanden. Zal de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder dalen?

Ethereum koers blijft in belangrijke prijszone schommelen

De Ethereum koers beweegt al enkele dagen zijwaarts rond $3900, met dagelijkse schommelingen van ongeveer 1%. De weerstand bij $4000 blijft voorlopig onaangetast, terwijl de steunzone rond $3800 standhoudt en verdere dalingen opvangt.

Volgens crypto-analisten wijst het beperkte prijsverschil op vermoeidheid onder ETH traders. Het grootste deel van de handelsvolumes komt uit kortetermijnhandel, terwijl grote wallets juist minder actief worden. Die terughoudendheid maakt het voor de bulls lastig om het momentum te herwinnen.

On-chain data toont een dalend vertrouwen bij langetermijnholders

De stijging van de CDD metric geeft aan dat ‘oudere’ ETH coins, die lange tijd niet verplaatst werden, nu wel worden verkocht. Dit zijn vaak tokens van investeerders die al meerdere Ethereum marktcycli hebben meegemaakt.

Hun beslissingen hebben daardoor een groot psychologisch effect op de markt. Wanneer deze groep ETH verkoopt, interpreteren andere marktdeelnemers dat vaak als een teken van afnemend vertrouwen.

De verkoop door deze longterm holders vergroot het beschikbare ETH aanbod op de markt. Tegelijkertijd laat de Exchange Netflow zien dat er opnieuw Ethereum richting handelsplatformen beweegt. Dat betekent dat meer ETH tokens klaarstaan om verkocht te worden, wat extra druk legt op de Ethereum koers.

Technische signalen bevestigen zwak momentum Ethereum

De Relative Strength Index (RSI) blijft onder de 50, wat duidt op een overheersende verkoopdruk. Dit betekent dat er minder vraag is bij stijgende candles en dat de bulls hun kracht verliezen. Voorlopig is er geen signaal zichtbaar van een structurele trendomslag.

Pas wanneer de Ethereum koers overtuigend, met een toenemend handelsvolume, boven $4.000 sluit, kan het technische beeld verbeteren. Zolang dit niet gebeurt, blijven de bears in controle en bestaat de kans op een test van lagere niveaus.

