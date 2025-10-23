Kan de Ethereum koers uitbreken naar $4900 nu de Layer-2 volumes stijgen en de bulls holden?

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 23, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Ethereum bevindt zich in een fase van zijwaartse beweging, waarbij de ETH prijs schommelt binnen een smalle band tussen belangrijke steunzones. Crypto-analisten zien een vergelijkbaar patroon als in 2020, toen ETH na een herstel richting een all-time high steeg. Kan de Ethereum koers dit kunstje opnieuw herhalen?

Ethereum koers houdt steun vast boven belangrijk steunniveau

Ethereum bevindt zich in een fase van zijwaartse beweging, waarbij de ETH-prijs schommelt binnen een smalle band tussen belangrijke steunzones. Crypto-analisten zien een vergelijkbaar patroon als in 2020, toen ETH na een herstel richting een all-time high steeg. Kan de Ethereum koers dit kunstje opnieuw herhalen?

De ETH prijs houdt steun vast boven belangrijk steunniveau. De Ethereum koers beweegt al enkele weken boven een belangrijk steunniveau rond de $3400. Zolang die zone standhoudt, blijft het technische beeld positief, volgens crypto-analisten zoals GalaxyBTC. Zij wijzen erop dat ETH sinds de daling tot rond $1500 een patroon laat zien van herstel, kleine correcties en stabiele opbouw.

Deze combinatie van herstel en consolidatie wordt vaak gezien als voorbereiding op een nieuwe fase van koersstijging. Een uitbraak boven het psychologische niveau van ongeveer $4000 kan volgens handelaren de volgende fase inluiden richting hogere Ethereum niveaus, waarbij het gebied rond $4900 als eerstvolgende prijsdoel wordt genoemd.

$ETH



Back in Q4 2020 we had a 2 month correction from $490, and now we are having a 2 month correction from $4900.



After a ''V-shaped'' reversal.



Similarities are hard to ignore. pic.twitter.com/8cL5GPalyd — Galaxy (@galaxyBTC) October 22, 2025

ETH momentumindicatoren tonen gemengde signalen

Korte­termijnindicatoren laten echter nog geen sterke trend zien. De RSI, een veelgebruikte indicator die de kracht van prijsbewegingen meet, ligt nog onder de neutrale waarde van 50. Dat duidt erop dat de bears nog enige invloed behouden. Ook de MACD, die veranderingen in momentum volgt, bevindt zich nog in negatief gebied.

Een positieve MACD kruising en een RSI waarde boven 50 bevestigen volgens crypto-analisten dat het opwaartse momentum terugkeert. Zolang dat niet gebeurt, blijft de Ethereum koers waarschijnlijk binnen de huidige bandbreedte.

Groei van Ethereum Layer-2 netwerken versterkt vertrouwen

Het bredere Ethereum ecosysteem groeit sterk, vooral door de toename van transacties via Layer-2 oplossingen zoals Arbitrum, Base en Optimism. Deze netwerken verlagen de transactiekosten en verbeteren de snelheid, terwijl ze tegelijkertijd de activiteit op de hoofdchain stimuleren.

Ook neemt de institutionele betrokkenheid toe. Fondsen en bedrijven blijven kapitaal verschuiven richting ETH gerelateerde producten. Dat versterkt het vertrouwen dat Ethereum zijn positie als belangrijkste smart contract platform behoudt.

De combinatie van hogere netwerkactiviteit, toenemende kapitaalinstroom en holdgedrag van grote wallets wijst volgens marktdata op een structurele vraaggroei naar ETH tokens.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!