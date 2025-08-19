Ethereum koers daalt bijna 2% in een dag terwijl de exchange outflows oplopen

De Ethereum koers beweegt zijwaarts na een lichte prijsdaling. Exchange outflows en bullish data wijzen op blijvende kracht.

De Ethereum koers onderging een licht prijsdaling in de afgelopen 24 uur, terwijl de koers over de afgelopen maand bijna 19% hoger staat. Het all-time high ligt op $4891. Deze koersbeweging kwam nadat beleggers in één week bijna $2 miljard aan ETH van exchanges haalden. Het totale saldo op exchages staat nu op 14,88 miljoen ETH, het laagste punt in negen jaar. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Ethereum koers wordt beïnvloed door exchange outflows

Wanneer grote hoeveelheden tokens van exchanges gehaald worden, betekent dit meestal dat de investeerders deze liever in hun eigen wallets holden. Hierdoor komt er minder aanbod beschikbaar om te verkopen. Dat verlaagt de druk aan de verkoopkant en kan bullish werken.

De huidige daling van de exchange voorraden wijst op een duidelijke trend: investeerders kopen ETH en halen die van handelsplatforms af. We zagen dit patroon eerder voor grote stijgingen van de Ethereum koers.

De technische indicatoren tonen nog steeds kracht

De Directional Movement Index (DMI) laat zien dat de trend van ETH sterk blijft. De ADX staat rond 46, wat aangeeft dat de beweging krachtig is. De +DI waarde (ongeveer 31) ligt ruim boven de –DI waarde (rond 15).

Dit betekent dat de bulls, ondanks de recente koersdaling, nog steeds de overhand op de bears hebben.

De longs domineren op de derivatenmarkten

De derivaten gegevens van de Binance exchange laten zien dat 64% van de traders long posities heeft tegenover 36% short. De Long/Short Ratio staat op 1,81, wat een duidelijk bullish sentiment weerspiegelt.

Deze scheve verdeling kan echter voor extra volatiliteit zorgen. Als de Ethereum koers verder daalt, komen veel long posities in de problemen. Dat kan liquidaties veroorzaken, waardoor de koersbeweging naar beneden tijdelijk sterker wordt.

Meer aandacht voor Ethereum op social media platform X

Ethereum speelt een steeds prominentere rol in de gesprekken op social media. De social dominance van ETH ligt nu boven de 10%, met recente uitschieters richting 17%.

Een hoge social dominance betekent dat veel traders en investeerders tegelijk de Ethereum koers volgen. Zulke pieken gingen in het verleden vaak hand in hand met belangrijke koersbewegingen.

Liquidation zones vergroten de kans op koersschommelingen

De Binance heatmap laat zware liquidatie clusters zien tussen $4200 en $4400. Dit zijn prijspunten waar veel leverage posities kwetsbaar zijn.

Wanneer de Ethereum koers dit gebied opnieuw test, dan kan dat tot plotselinge koersschommelingen leiden. Een overtuigende doorbraak boven dit niveau opent de weg naar $5000, terwijl herhaalde afwijzingen juist extra neerwaartse druk kunnen veroorzaken.

Meme coins als goed alternatief voor Ethereum

