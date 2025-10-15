Ethereum koers onder $4200 na grootste ETH ETF uitstroom sinds augustus

Ethereum koers verloor terrein na $428 miljoen uitstroom uit ETH ETF’s. Technische signalen tonen weerstand rond $4560 en steun bij $3600.

Ethereum blijft onder druk staan nadat meerdere grote ETH ETF’s een sterke uitstroom zagen. Volgens data van SosoValue verkochten beleggers maandag voor ongeveer $428 miljoen aan Ethereum posities via beursfondsen. Dat was de grootste uitstroom sinds begin augustus. De iShares Ethereum Trust (ETHA) van BlackRock noteerde de grootste uitstroom, met circa $310 miljoen. Zal de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder dalen, of volgt juist een herstel?

Ethereum koers blijft onder belangrijke weerstand

Technisch gezien blijft de Ethereum koers zwak. Op de dagelijkse grafiek beweegt ETH onder de SuperTrend indicator, die nu rond $4.560 ligt. Die lijn fungeert als een dynamische weerstand die de richting van de trend weergeeft.

De SuperTrend plaatst, afhankelijk van de volatiliteit, een lijn boven of onder de prijs. Zolang de Ethereum prijs onder die lijn blijft, overheerst volgens technische analisten de verkoopdruk. Dit patroon duidt erop dat de bears voorlopig de controle behouden, terwijl de bulls moeite hebben om het marktsentiment te keren.

Belangrijke niveaus voor de ETH koers

Als de verkoopdruk aanhoudt, kan ETH opnieuw richting $3600 zakken. Breekt dat niveau, dan komt de zone rond $3200 in beeld. Beide prijsniveaus fungeerden eerder dit jaar als steunpunten waar kopers actief werden.

Een toename in vraag of hernieuwde instroom in de ETH ETF’s kan dit negatieve beeld doorbreken. In dat scenario kan de Ethereum koers herstellen richting $4200, wat technisch gezien een eerste stap zou zijn richting een structurele ommekeer.

Voorlopig blijft Ethereum echter gevangen tussen een teruglopende institutionele interesse en een afwachtende spotmarkt. Zonder nieuwe instroom of duidelijk herstel in het handelsvolume lijkt de opwaartse ruimte beperkt.

