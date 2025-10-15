BTC $111,086.30 -0.79%
ETH $4,044.86 1.36%
SOL $199.75 1.11%
PEPE $0.0000072 -0.39%
SHIB $0.000010 -0.71%
BNB $1,170.96 -1.52%
DOGE $0.19 -0.85%
XRP $2.47 0.46%
Cryptonews Koers verwachtingen

Ethereum koers onder $4200 na grootste ETH ETF uitstroom sinds augustus

eth koers ethereum koers
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Ethereum koers verloor terrein na $428 miljoen uitstroom uit ETH ETF’s. Technische signalen tonen weerstand rond $4560 en steun bij $3600.
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Auteur
Dirk van Haaster
Auteur
Dirk van Haaster
Over de schrijver

Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te...

Auteursprofiel
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Laatst bijgewerkt: 
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
Ethereum koers ETH ETF uitstroom augustus

Ethereum blijft onder druk staan nadat meerdere grote ETH ETF’s een sterke uitstroom zagen. Volgens data van SosoValue verkochten beleggers maandag voor ongeveer $428 miljoen aan Ethereum posities via beursfondsen. Dat was de grootste uitstroom sinds begin augustus. De iShares Ethereum Trust (ETHA) van BlackRock noteerde de grootste uitstroom, met circa $310 miljoen. Zal de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder dalen, of volgt juist een herstel?

Ethereum koers blijft onder belangrijke weerstand

Technisch gezien blijft de Ethereum koers zwak. Op de dagelijkse grafiek beweegt ETH onder de SuperTrend indicator, die nu rond $4.560 ligt. Die lijn fungeert als een dynamische weerstand die de richting van de trend weergeeft.

Total Ethereum Spot ETF Netflow. Source: SosoValue

De SuperTrend plaatst, afhankelijk van de volatiliteit, een lijn boven of onder de prijs. Zolang de Ethereum prijs onder die lijn blijft, overheerst volgens technische analisten de verkoopdruk. Dit patroon duidt erop dat de bears voorlopig de controle behouden, terwijl de bulls moeite hebben om het marktsentiment te keren.

ETH Super Trend Indicator. Source: TradingView

Belangrijke niveaus voor de ETH koers

Als de verkoopdruk aanhoudt, kan ETH opnieuw richting $3600 zakken. Breekt dat niveau, dan komt de zone rond $3200 in beeld. Beide prijsniveaus fungeerden eerder dit jaar als steunpunten waar kopers actief werden.

Een toename in vraag of hernieuwde instroom in de ETH ETF’s kan dit negatieve beeld doorbreken. In dat scenario kan de Ethereum koers herstellen richting $4200, wat technisch gezien een eerste stap zou zijn richting een structurele ommekeer.

ETH Price Analysis. Source: TradingView

Voorlopig blijft Ethereum echter gevangen tussen een teruglopende institutionele interesse en een afwachtende spotmarkt. Zonder nieuwe instroom of duidelijk herstel in het handelsvolume lijkt de opwaartse ruimte beperkt.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!

Logo

Betrouwbaarheid

In het artikel
Ethereum
ETH
$4,045
1.36 %
Ethereum

2M+

maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd

250+

guides en reviews

8

jaar actief op de markt

70

internationale auteurs
editors
+ 66 meer
Lijst van schrijvers

Beste crypto ICO's

Ontdek trending tokens die nog in de presale zitten — vroege kanshebbers met potentie

Marktoverzicht

  • 7d
  • 1m
  • 1j
Marktkapitalisatie
$4,009,665,384,524
-9.86
Meest populaire coins

Meer artikelen

Altcoin nieuws
Waarom daalt crypto vandaag – het perfecte instap moment voorspeld
Bart Klammer
Bart Klammer
2025-10-15 13:40:00
Altcoin nieuws
Cardano koers pump naar $1,88 – ADA CEO Charles Hoskinson gaat naar Washington
Bart Klammer
Bart Klammer
2025-10-15 10:05:00
Dirk van Haaster
Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te schrijven.
Lees meer
Crypto News in numbers
editors
Lijst van schrijvers + 66 meer
2M+
maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd
250+
guides en reviews
8
jaar actief op de markt
70
internationale auteurs