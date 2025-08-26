Altseason staat op knappen – technische signalen wijzen op nieuwe altcoin rally

De cryptomarkt nadert een spannend kantelpunt. Ethereum ($ETH) blijft sterk ondanks een recente correctie, de altcoinmarkt bouwt druk op onder een cruciale weerstand en de Bitcoin-dominantie dreigt te breken. Samen schetsen deze signalen een beeld waarin altseason op knappen staat en een nieuwe altcoin rally in zicht komt. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Ethereum prijsactie wijst op altcoin season

Na een volatiele maand augustus verschuift de aandacht van de cryptomarkt richting het vierde kwartaal. Ethereum’s scherpe daling van 6% in de afgelopen 24 uur, tot nabij $4400, heeft angst in de markt gebracht, maar wie uitzoomt ziet een ander beeld.

Ethereum koers. Bron: TradingView

Volgens analist Crypto Rand is $ETH in slechts vier maanden tijd met meer dan 220% gestegen, van $1500 naar bijna $5000, een indrukwekkende winst van +220%.

Hij stelt dat de recente afwijzing bij de weerstand uit 2024, een niveau dat $ETH al meer dan zeven keer heeft getest, geen teken is van structurele zwakte.

“Geen reden tot paniek… we hebben simpelweg nieuwe lokale highs bereikt door de sterke weerstand van 2024 te doorbreken,” merkte hij op. Op hogere timeframes blijft de markt volgens hem stevig bullish.

Als Ethereum zijn opwaartse trend weet voort te zetten, kan dit ook gunstig uitpakken voor altcoins. Deze volgen vaak de prijsbeweging van Ethereum, en hoewel de bredere altcoinmarkt nog onder druk staat, kan een doorbraak bij ETH de hele sector nieuw momentum geven.

Zo bevindt de altcoinmarkt weergegeven door de $TOTAL3-grafiek (exclusief Bitcoin en Ethereum), zich momenteel onder de weerstandszone van $1,05 biljoen. De grafiek toont een steeds nauwer wordende wigstructuur met hogere bodems sinds april.

$TOTAL3 koers. Bron: TradingView

Als $TOTAL3 overtuigend boven $1,05 biljoen weet te breken, wijzen Fibonacci-extensies op mogelijke trajecten richting $1,3 biljoen (1,618), $1,49 biljoen (2,618) en zelfs $1,68 biljoen (3,618). Deze niveaus zouden de start markeren van een echte ‘altseason.’

Bitcoin dominantie dreigt te breken: altseason in zicht

Daarnaast is er nog een nieuwe factor in beeld die de kans op altseason verder vergroot: de Bitcoin ($BTC) dominantie.

Volgens de analyse van EGRAG leidde elke keer dat de Bitcoin-dominantie onder de 21-weekse EMA sloot tot forse dalingen. In eerdere cycli werden de volgende correcties genoteerd:

Daling 1: 47,86%

Daling 2: 42%

Daling 3: 42,17%

Gemiddelde daling: 43,34%

Als de geschiedenis zich herhaalt, zou de dominantie rechtstreeks kunnen terugvallen naar de ondergrens van het lineaire regressiekanaal, dat momenteel rond de 35% ligt.

Bitcoin-dominantie voorspelling. Bron: EGRAG CRYPTO/X

Een daling van deze omvang zou een van de scherpste correcties in Bitcoin-dominantie in jaren betekenen en samen kunnen vallen met de start van een grootschalig altseason. Historisch gezien gingen zulke fases gepaard met massale kapitaalrotatie van Bitcoin naar Ethereum, de beste altcoins en uiteindelijk kleinere, risicovollere tokens.

Hoewel de Bitcoin-dominantie momenteel nog ruim boven het geprojecteerde niveau ligt, kijken handelaren naar bevestigingssignalen. Als $BTC onder de kritieke EMA-niveaus zakt, kan dat agressief momentum losmaken bij altcoins, waarvan velen nog altijd ver onder hun historische toppen noteren.

Voorlopig wijzen de data erop dat de markt een kantelpunt nadert waarbij Bitcoin terrein kan verliezen aan Ethereum en altcoins, en zo het toneel kan worden gezet voor explosieve bewegingen in de komende maanden.