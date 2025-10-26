Ethereum koers vormt Elliott patroon met mogelijke uitbraak boven $4300

De Ethereum prijs staat stabiel rond $3900. De instroom in ETH ETF’s steeg naar ongeveer $2,1 miljard, meer dan bij de BTC ETF’s in dezelfde periode. De totale waarde in DeFi protocollen nam ook toe tot circa $120 miljard. Deze combinatie van kapitaalinstroom en hogere netwerkactiviteit zorgt voor een gunstig sentiment rond ETH. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Ethereum koers beweegt in bullish patroon

De Ethereum koers laat sinds half oktober een duidelijk herstel zien. Na een dip rond $3.500 volgde een koersstijging van ongeveer 12%, waarna de prijs zich consolideerde tussen $3.600 en $3.800. Volgens technische analisten vormt dit patroon een zogenoemde Elliott Wave structuur, waarbij de eerste impuls omhoog nu gevolgd wordt door een korte correctie.

De grafieken tonen dat rond $3.640 een belangrijk koopgebied ligt. Daar startte volgens analisten mogelijk een nieuwe opwaartse fase richting de volgende golf. De MACD indicator is voor het eerst sinds september positief, wat duidt op toenemend momentum.

Ook het handelsvolume neemt toe bij stijgende candles, wat wijst op actieve bulls in plaats van tijdelijke shortpositie dekking.

$ETH / $USD – Update



The fact we had an impulse from the lows tells me that we have another impulse yet to come. In the meantime we are going to chop around, so really you want to long at the lows around $3640 if we get it, or short if we reject from the range high $4300 pic.twitter.com/QAnG4KEyAG — Crypto Tony (@CryptoTony__) October 25, 2025

De Dencun upgrade en restaking stimuleren het Ethereum netwerkgebruik

De Dencun upgrade, die begin dit jaar werd doorgevoerd, verlaagt de transactiekosten op Layer-2 netwerken met ongeveer 90%. Hierdoor is Ethereum weer een stuk aantrekkelijker geworden voor ontwikkelaars en gebruikers van DeFi apps.

Sinds deze upgrade is het totale aantal actieve adressen op het netwerk dan ook gestegen tot ongeveer 1,2 miljoen per dag, een groei van 22% ten opzichte van het vorige kwartaal.

Daarnaast groeit de interesse in restaking protocollen, waarbij ETH opnieuw wordt ingezet om extra rendement te behalen. Crypto-analisten verwachten dat de nieuwe plannen van Vitalik Buterin, die tijdens Devcon worden gepresenteerd, dit segment verder kunnen versterken.

Al deze ontwikkelingen kunnen de Ethereum koers extra steun geven en het potentieel voor een verdere opwaartse beweging vergroten.

